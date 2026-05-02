FOTO | Irina Codrea, elevă a Colegiului Național „David Prodan” Cugir, PREMIATĂ la nivel național la două olimpiade școlare: „Un exemplu autentic de implicare, perseverență și maturitate intelectuală”

Irina Codrea, elevă a Colegiului Național „David Prodan” Cugir, PREMIATĂ la nivel național la două olimpiade școlare: „Un exemplu autentic de implicare, perseverență și maturitate intelectuală”

Irina Codrea, elevă a Colegiului Național „David Prodan” Cugir s-a remarcat la fazele naționale ale olimpiadelor școlare din 2026, reușind două clasări fruntașe. Într-o postare în mediul online, reprezentanții colegiului cugirean au evidențiat aceste reușite în termeni elogioși.

„În spiritul tradiției de excelență care definește Colegiul Național „David Prodan”, avem deosebita plăcere de a aduce în prim-plan rezultatele remarcabile obținute de eleva Irina Codrea, din clasa a IX-a A, profil matematică-informatică, intensiv informatică- un exemplu autentic de implicare, perseverență și maturitate intelectuală cum rar găseşti în rândul bobocilor.

În anul școlar în curs, Irina s-a remarcat prin participarea la un număr impresionant de competiții școlare, demonstrând o deschidere rară către cunoaștere și o dorință sinceră de autodepășire, aceasta luând parte la fazele județene ale următoarelor olimpiade: Psihologie, Lectura ca Abilitate de Viață (OLAV), Informatică, Religie (cultele romano-catolic și greco-catolic) și Istorie — un parcurs complex, care reflectă nu doar echilibru şi curiozitate intelectuală ci şi o vădită dorinţă de autodepăşire.

Eforturile sale au fost încununate de rezultate extraordinare, eleva noastră reuşind să obţină:

• Locul I la Olimpiada de Religie, rezultat care i-a adus calificarea la etapa națională desfășurată la Baia Mare (6–9 aprilie), unde a obținut Premiul al III-lea; ( Codrea Viorel)

• Locul I la Olimpiada de Istorie, urmat de calificarea la etapa națională de la Oradea (15–18 aprilie), unde a obținut, de asemenea, Premiul al III-lea. (prof. Irina Andrei)

Dincolo de performanțele de necontestat, parcursul Irinei capătă o semnificație aparte îndeosebi prin modul în care aceasta raportează întreaga experiență la propria dezvoltare personală”, se arată în textul semnat de prof. Anca Alisie.

„Participarea la olimpiadele școlare din clasa a IX-a a fost pentru mine mai mult decât o competiție — a fost o oportunitate de a mă descoperi și de a-mi testa limitele. M-am înscris la discipline precum istorie, OLAV, informatică, psihologie și religie din dorința sinceră de a învăța mai mult și de a explora domenii diferite, fiecare cu frumusețea și provocările lui. Am pornit la drum cu așteptări mari, iar, deși, ca orice tânăr, îmi doream să ajung cât mai sus, pot spune că am fost cu adevărat mulțumită de rezultatele obținute — în mod special de locul al III-lea la etapa națională atât la istorie, cât și la religie, dar și de parcursul până la faza județeană la celelalte discipline.

Întreaga experiență a fost una frumoasă și profund pozitivă: m-a ajutat să mă disciplinez, să îmi organizez timpul, să gândesc mai profund și să îmi dezvolt atât latura intelectuală, cât și cea sufletească.

În mod deosebit, istoria m-a învățat să privesc lumea cu mai multă înțelegere și responsabilitate, să descopăr sensurile trecutului și lecțiile pe care acestea le oferă prezentului. Am simțit că fiecare eveniment studiat și fiecare personalitate descoperită nu reprezintă doar o simplă acumulare de date istorice, ci devine o punte vie între trecut și propria mea identitate. Istoria nu a mai fost doar despre „ce a fost”, ci despre „ce rămâne” și „ce se transmite” mai departe. Astfel, m-a ajutat să îmi conturez mai clar propriile principii, să privesc cu mai multă responsabilitate și conștiență drumul pe care îl aleg.

În același timp, participarea la olimpiada de religie a devenit pentru mine mai mult decât un exercițiu intelectual — a fost un prilej de întâlnire și de apropiere reală de Dumnezeu. Am înțeles treptat că adevărata cunoaștere nu se limitează la acumularea de informații sau la formularea unor răspunsuri corecte, ci presupune o coborâre lăuntrică, o deschidere a inimii. Studiind, am început să simt că fiecare adevăr învățat capătă viață doar atunci când este trăit, nu doar înțeles. Astfel, am descoperit că a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă, în același timp, a te cunoaște mai bine pe tine însuți și a învăța să privești lumea cu mai multă iubire, înțelegere și răbdare.

Astfel, cele două domenii — istoria și religia — s-au împletit armonios, oferindu-mi nu doar informație, ci și formare interioară, echilibru și sens.

Pe viitor, îmi doresc să urmez Academia de Poliție sau Facultatea de Drept, continuând să îmbin disciplina cu dorința de a evolua.

Colegilor mei le-aș transmite să nu evite astfel de provocări: olimpiadele nu sunt doar despre rezultate, ci despre devenire. Ele deschid un univers al cărților și al științei, cultivă perseverența și oferă satisfacția unei munci împlinite. Îndrăzniți să participați, să învățați și să creșteți — pentru că fiecare pas făcut cu pasiune vă apropie de cea mai bună versiune posibilă a voastră”, spune Irina Codrea.

„Această perspectivă subliniază un adevăr esențial: olimpiadele nu reprezintă doar oportunităţi de evaluare a cunoștințelor, ci veritabile spații de formare, în care elevii își dezvoltă disciplina, gândirea critică, capacitatea de organizare și, nu în ultimul rând, identitatea intelectuală și morală.

Implicarea în astfel de activități educaționale extracurriculare reprezintă un pilon esențial în formarea viitorilor adulţi iar parcursul Irinei este o dovadă vie că performanța nu este întâmplătoare, ci rezultatul unei munci susținute și al unei implicări constante.

Felicitari Irina, pentru efortul, determinarea şi rezultatele obţinute. Suntem cu toţii mândri de tine şi de faptul că prin munca si pasiunea de care dai dovadă, oferi colegilor un exemplu demn de urmat”, menționează prof. Anca Alisie.

