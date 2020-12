Idei de cadouri de Crăciun pentru copii. Cadouri de Moș Crăciun

Idei de cadouri de Crăciun 2014 pentru copii. Cadourile de Moș Crăciun reprezintă un moment foarte important pentru copii și de aceea, decizia ta trebuie să fie bine cântărită. În cazul in care copilul vostru nu-si dorește un cadou anume, îndreptați-va atenția către cadouri educative si utile.

Totul se rezolva doar cu o scrisoare adresata lui Moșului. Se știe ca băieții sunt mai curioși din fire si vor sa învețe mereu ceva nou. Pentru ei poți alege de fiecare data jocurile pe calculator, vor fi foarte incantați si mulțumiți. Mai poți alege jocurile magnetice de construcție. Mai mult ca sigur, copilul vostru se va bucura sa descopere cum se construiește o mașina, un robot, o casa sau un trenuleț.

Cadouri de Crăciun pentru copii

Jucăriile pentru copii trebuie alese si in funcție de activitățile pe care cei mici le practica zi de zi.

In cazul in care copilul vostru dorește sa-si facă o colecție cu personajele din desenele animate pe care le urmărește in fiecare zi, adăugați pe lista de cadouri si câteva jucării din plus sau din cauciuc.

Trebuie sa țineți cont de dorințele celui mic si sa alegeți jucăriile mereu la moda!

Pentru fetite puteți alege nelipsitele păpuși barbie, care le vor încânta de fiecare data. Daca vreți sa-i faceți o bucurie fetiței si sa-i oferiți jucării pentru copii la moda, alegeți păpușa Cleopatra. Aceasta este una dintre păpușile pe care orice fetită ar vrea sa o aibă. Bineînțeles, nu pot lipsi hăinuțele sau bijuteriile pentru fetite.

Aflați din timp care sunt dorințele celui mic si cadourile cale mai potrivite, si ii puteți face o surpriza de neuitat.

Cel mai frumos dar pentru copilul tau

Darul cel mai important, care conteaza cu adevarat este timpul pe care i-l acorzi si pe care il petreci cu el. Asa cum il numesc americanii: Acel timp de calitate. Copiii simt lucrul acesta. De ce ar vrea ei ca tu sa-ti petreci saptamani intregi incercand sa gasesti cea mai la moda si cea mai cautata jucarie de anul acesta?

Este surprinzator ca ne facem timp sa cautam prin tot orasul cu disperare o jucarie, dar adesea suntem prea ocupati pentru a petrece acelasi numar de ore facand ceva ce isi doreste copilul nostru.

De ce n-am proceda invers anul acesta? Petreceti timpul cu copilul in loc sa colindati 5 magazine diferite de jucarii.

Cum gasesti cadoul perfect pentru copilul tau

Aminteste-ti de perioada cea mai distractiva si cea mai placuta pe care ai petrecut-o cu copilul tau. Cand v-ati distrat cel mai bine impreuna? Atunci cand ati facut amandoua o prajitura pentru ziua de nastere a bunicii? Atunci cand ati hoinarit impreuna prin magazine?

Ce-si doreste copilul cu adevarat ?

– Ce poti sa construiesti in timpul care a mai ramas? Poti sa-I faci niste prajituri in diverse forme (personaje din desene animate, stelute, flori…) si sa-I promiti ca veti face impreuna cate o prajitura in fiecare Duminica de aici inainte.

– Poti sa-i propui copilului sa mergeti impreuna la un film si sa-l lasi pe el sa hotarasca la care anume (chiar daca urasti filmele de groaza si copilul tau le adora).

– Ce zici de o cina in doi la un restaurant elegant (pentru fetitele care adora sa se imbrace elegant).

– Poti sa-ti duci copilul la un meci (de fotbal, baschet, handbal) daca stii ca-I face placere.

– Nu pica in capcana de a-ti face o lista cu cadouri pe care trebuie sa le cumperi.

– Copiii pot fi foarte incantati pe moment ca au primit in dar jucaria la moda. Daca darul respectiv presupune sa investesti mult timp, probabil ca va fi dat uitarii intr-un timp mai scurt decat cel pe care l-ai petrecut tu cautandu-l.

Intr-adevar, iti va lua ceva timp pentru a te gandi care este cadoul perfect pentru copilul tau, iar timpul pe care il vei petrece cautandu-l va fi si mai lung.

Stai o clipa si gandeste-te ce ai face mai bine in tot acest timp? Cate raspunsuri sunt mai importante decat cel in urma caruia te vei hotara sa-ti petreci mai mult timp cu copilul tau pentru a-I arata cat de mult il iubesti?