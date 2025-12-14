Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta. Cum explică autoritățile decizia
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta. Cum explică autoritățile decizia
Zona Bâlea Lac, județul Sibiu, este una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din România, mai ales pe timp de iarnă. Totuși, anul acesta turiștii care așteptau redeschiderea celebrului Hotel de Gheață au parte de o dezamăgire, deoarece proiectul nu va mai fi realizat în sezonul rece actual.
Citește și: Prognoza meteo actualizată pentru Crăciun și Revelion 2025: Se anunță o iarnă blândă, dar există șansa să ningă
Reprezentanții complexului de la Bâlea Lac au precizat că, în această iarnă, Hotelul de Gheață nu va fi realizat, din cauza vremii nefavorabile. Temperaturile ridicate și condiția gheții de pe lac nu asigură stabilitatea necesară pentru extragerea și utilizarea blocurilor de gheață, fundamentale pentru construcția întregului obiectiv.
„Din cauza vremii nefavorabile, anul acesta Hotelul de Gheață nu se poate construi în condiții optime și sigure. Ne pare foarte rău pentru această situație”, au transmis reprezentanții complexului, potrivit Playtech.
Aceștia au subliniat că siguranța este prioritară, iar realizarea proiectului în lipsa unor condiții adecvate ar fi implicat riscuri majore.
