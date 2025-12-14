Prognoza meteo actualizată pentru Crăciun și Revelion 2025: Se anunță o iarnă blândă, dar există șansa să ningă
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. România va avea parte de o iarnă mai blândă iar șansele să avem zăpadă până la finele lui 2025 cresc în anumite regiuni ale țării.
Săptămâna 15 – 22 decembrie
Potrivit ANM, în intervalul 15 -22 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.
Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în zonele montane, unde vremea va avea un aspect mai degrabă de final de toamnă decât de iarnă. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, cu puține precipitații.
Săptămâna 22 – 29 decembrie
În săptămâna Crăciunului, temperaturile medii se vor menține ușor peste valorile normale pentru acest interval, în toate regiunile.
Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor situa în jurul mediilor climatologice.
Săptămâna 29 decembrie – 5 ianuarie
Pentru intervalul care include trecerea dintre ani, ANM estimează temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric va fi, de asemenea, în limite normale, ceea ce crește probabilitatea apariției ninsorilor, în special la munte și izolat în zonele mai înalte din centru și nord.
Săptămâna 5 – 12 ianuarie
În prima parte a lunii ianuarie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice sezonului rece.
Cantitățile de precipitații se vor situa, în general, în jurul celor normale, cu o tendință ușor excedentară în regiunile sudice, ceea ce ar putea favoriza episoade de ninsoare sau lapoviță.
