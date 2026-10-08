Hoț în serie, condamnat la Judecătoria Sebeș la 12 ani și 2 luni de închisoare: A furat telefoane și ceasuri de peste 57.000 de lei, deși conducea cu permisul suspendat. Antecedente numeroase

Un bărbat din Timișoara a primit o pedeapsă rezultantă de 12 ani și 2 luni de închisoare cu executare, într-o sentință penală pronunțată la 2 octombrie 2026 la Judecătoria Sebeș. Condamnarea vine după un furt calificat dintr-un magazin de electronice și electrocasnice și după o conducere fără drept pe drumurile publice.

Furtul din noaptea de 12/13 septembrie 2023

Potrivit hotărârii, bărbatul a ajuns în seara de 12 septembrie 2023, în jurul orei 20:00, în parcarea unui complex comercial, la volanul unui Peugeot gri cu număr provizoriu de înmatriculare. A intrat în magazin și a studiat câteva minute telefoanele mobile și vitrinele cu produse securizate, apoi sistemul antifurt. După aceea a plecat la o benzinărie din apropiere, unde a cumpărat câteva produse, și a parcat pe un teren viran lângă complex. A așteptat acolo până noaptea târziu, într-o zonă slab luminată.

În jurul orei 02:17 s-a întors îmbrăcat altfel: hanorac albastru, glugă pe cap și mască chirurgicală pe față. Imaginile camerelor de supraveghere arată că a forțat ușa de evacuare de urgență cu o șurubelniță, deși alarma a pornit imediat. A mers direct la cele două vitrine pe care le inspectase cu câteva ore înainte, a spart sticla cu un levier și a luat 9 ceasuri inteligente și 16 perechi de căști.

Apoi a tăiat cablurile antifurt ale șase telefoane de top: un Samsung Z Flip5, un Samsung S23 Ultra, un Samsung S22 și trei modele iPhone 14 (Pro Max, Pro și Plus). Totul a durat câteva minute. Prejudiciul a fost estimat la 57.799 de lei.

„Specializare” în furturi, nu o întâmplare

Instanța notează că bărbatul „manifestă specializare” în acest gen de fapte. Au existat și alte fapte cu un mod de operare asemănător, în alte localități. Inculpatul a fost prins în flagrant după un furt dintr-un alt magazin și reținut în autoturismul cu care fusese filmat și în cazul de față. Cu ocazia unei percheziții domiciliare, polițiștii au găsit la el un smartwatch furat din magazinul prejudiciat. Acesta a fost singurul bun recuperat și restituit, la valoarea de 310 lei.

Bărbatul a povestit că a vândut restul mărfii a doua zi dimineață, într-un târg auto, unei persoane necunoscute, pentru circa 7.000-8.000 de lei. Aceasta e o fracțiune din valoarea reală a produselor.

Conducea deși avea permisul suspendat

A doua infracțiune este conducerea unui vehicul fără permis, în varianta exercitării dreptului de a conduce suspendată. Dreptul îi fusese suspendat între 9 iulie și 6 octombrie 2023, după alte fapte rutiere. Camerele l-au surprins la volan în Sebeș, iar el a recunoscut că a condus de la Timișoara până la destinație și apoi spre Târgu Mureș. Judecătorii vorbesc despre „sfidare” și despre lipsa oricărei temeri de consecințe.

Cum se ajunge la 12 ani și 2 luni de detenție

Cifra finală nu reprezintă pedeapsa pentru acest furt, ci rezultatul unui calcul juridic complex. Pedepsele din dosar sunt 3 ani și 6 luni pentru furt calificat, respectiv 1 an pentru conducere fără permis.

Ambele sunt cu aplicarea recidivei postcondamnatorii și a reducerii cu o treime prevăzute pentru recunoaștere (art. 396 alin. 10 Cod procedură penală). Instanța a ales să se orienteze peste minimul legal, având în vedere gravitatea faptelor și antecedentele.

Bărbatul avea deja un șir de condamnări definitive, între care: furturi calificate în alte județe (4 ani și 3 ani); trafic de droguri de risc (5 ani); conducere sub influența alcoolului sau a substanțelor (1 an și 3 luni); conducere fără permis (9 luni și 6 luni); o pedeapsă anterioară de 2 ani și 6 luni, inițial cu suspendare, revocată ulterior.

Instanța a descontopit rezultanta de 10 ani și 8 luni stabilită anterior de Judecătoria Târgu Mureș și a reluat calculul conform deciziei ÎCCJ nr. 22/2020. Operațiunea a fost făcută în trepte:

*pedeapsa de 2 ani și 6 luni contopită cu cea de 6 luni dă 2 ani și 8 luni;

*pedeapsa cea mai grea, de 5 ani, la care se adaugă un spor de o treime din celelalte (4 ani și 6 luni), dă 9 ani și 6 luni;

*cele două rezultante se adună, pentru că sunt în stare de recidivă postcondamnatorie, rezultând 12 ani și 2 luni.

Se aplică și interdicția unor drepturi: dreptul de a fi ales, de a ocupa funcții care implică autoritate publică și de a se afla în localitatea Reșița, timp de 5 ani după executare. De asemenea, din pedeapsă se scade perioada deja petrecută în detenție și arest preventiv, iar mandatul anterior este anulat, urmând să fie emis unul nou după rămânerea definitivă a sentinței.

Despăgubiri și cheltuieli

*57.484 de lei daune materiale către magazinul prejudiciat, adică prejudiciul inițial minus valoarea smartwatch-ului restituit;

*1.600 de lei cheltuieli judiciare către stat;

*confiscarea specială a levierului și a șurubelniței folosite;

*onorariile avocaților din oficiu (720 și 1.044 de lei) suportate din fondurile Ministerului Justiției.

Instanța a subliniat că bărbatul nu a făcut niciun efort pentru acoperirea pagubei, deși a spus că este de acord să o plătească.

Recunoaștere, dar fără efect de „indulgență”

Inculpatul a recunoscut faptele încă din urmărirea penală și a cerut judecata pe baza probelor deja administrate. Asta i-a adus reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, dar nu a fost suficientă pentru a-i aduce o pedeapsă la minimum. Judecătorii l-au descris ca pe o persoană cu „dificultăți evidente în adaptarea la normele sociale și respectarea legii”.

Instanța a mai constatat că, între timp, legea s-a schimbat și nu mai permite amânarea aplicării pedepsei pentru infracțiunile rutiere de acest tip. A aplicat totuși legea veche, ca mai favorabilă.

Hotărârea Judecătoriei Sebeș nu este, însă, definitivă: poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal