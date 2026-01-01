Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești
Anul 2026 va aduce schimbări importante în plan astrologic, iar Jupiter, marele benefic, planeta progresului, expansiunii, protecției, care amplifică și aduce oportunități sectorului din harta astrologică pe care îl traversează, joacă un rol central în conturarea oportunităților pentru fiecare zodie.
În anul 2026, Jupiter tranzitează zodia Rac, până pe 30 iunie 2026, și apoi trece în zodia Leu, pe care o va tranzita timp de un an, până pe 26 iulie 2027.
Tranzitul prin Rac activează teme legate de cămin, familie, stabilitate emoțională și nevoia de siguranță, direcționând energia de creștere spre zona personală și intimă.
Odată intrat în Leu, pe 30 iunie 2026, Jupiter mută centrul de greutate asupra exprimării de sine, vizibilității, creativității și afirmării personale.
Pe parcursul anului, Jupiter formează aspecte armonioase cu celalalte planete. Astfel, la finalul lunii iunie, conjuncția Marte-Uranus din Gemeni primește razele marelui benefic deschizând drumuri neașteptate și susținând inițiative îndrăznețe. În partea a doua a lunii iulie 2026, interacțiunea puternică dintre Jupiter și Pluton aduce schimbări de forță, regenerare și realinierea puterii personale. Ulterior, Jupiter în Leu formează un aspect armonios cu Saturn din Berbec, o combinație între expansiunea și disciplină, care transformă oportunitățile în rezultate concrete prin voință și perseverență.
Perioada de retrogradare a lui Jupiter începe pe 13 decembrie 2026 și se încheie pe 12 aprilie 2027.
Această etapă redirecționează energia spre interior, încurajând revizuirea unor scopuri, credințe, decizii, planuri sau a modului în care sunt administrate resursele financiare, oferind timp pentru clarificări și reajustări importante, potrivit stirileprotv.ro.
Horoscopul anului 2026 pentru fiecare zodie
Recomandare! Citiți horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru semnul din ascendent!
Ce aduce tranzitul lui Jupiter prin Rac și Leu în 2026 pentru toate zodiile:
HOROSCOP 2026 Berbec
Tranzitul lui Jupiter în Rac pune în prim-plan pentru Berbeci viața de familie, locuința și legătura cu rădăcinile personale. Pot apărea contexte favorabile pentru o schimbare de domiciliu, achiziții imobiliare sau îmbunătățirea spațiului de locuit. Relațiile cu părinții se pot consolida, iar nativii pot experimenta un proces profund de vindecare emoțională. De asemenea, se amplifică dorința de stabilitate, siguranță și confort afectiv.
Odată ajuns în Leu, Jupiter stimulează puternic creativitatea și bucuria de a trăi. Viața sentimentală este susținută, apar șanse în iubire, se intensifică relația cu copiii, iar talentele personale capătă vizibilitate. Este un interval în care proiectele, care le pun în lumină abilitățile, au parte de apreciere și succes.
HOROSCOP 2026 Taur
Pentru nativii Taur, tranzitul lui Jupiter în Rac dinamizează zona studiului, comunicării, informațiilor, negocierilor și deplasărilor. În prima jumătate de an, urmează o perioadă cu acumulare de informații noi și lărgirea cercului social. Legătura cu frații se poate armoniza, iar activitățile care implică scrisul, examenele, negocierile sau planificarea unor proiecte pe termen lung sunt puternic susținute.
Odată cu intrarea lui Jupiter în Leu, atenția se mută către viața de familie și stabilitatea personală. Apar posibilități de a investi în locuință, de a reamenaja sau de a schimba casa, iar structura vieții domestice se consolidează. Este un moment excelent pentru a pune bazele unui cămin și pentru a construi un sentiment durabil de siguranță.
HOROSCOP 2026 Gemeni
Tranzitul lui Jupiter în Rac activează zona finanțelor și valorii personale. Urmează pentru Gemeni o perioadă de creștere a veniturilor, a resurselor și a încrederii în propriile abilități, însă va exista și tendința de a cheltui mai mult. Gemenii pot transforma talentele personale în surse suplimentare de câștig și pot primi recunoaștere pentru abilitățile lor.
Odată cu intrarea lui Jupiter în Leu, se deschide o etapă de succes în comunicare, negocieri, examene și proiecte intelectuale. Relațiile cu frații se îmbunătățesc, iar mintea devine extrem de creativă. Nu este exclus ca un partener important să apară în timpul unei călătorii scurte sau la un eveniment în sfera socială.
HOROSCOP 2026 Rac
În prima parte a anului, Jupiter în Rac aduce o energie de reînnoire interioară și exterioară, iar nativii pot avea parte de expansiune, încredere crescută și deschiderea unor drumuri complet noi. Apar oameni care îi susțin, oportunități binevenite și momente în care eforturile din trecut sunt răsplătite. Tranzitul favorizează începuturile și redobândirea forței personale.
Ulterior, Jupiter în Leu pune accent pe zona financiară. Veniturile pot crește, dar la fel și cheltuielile. Nativii Rac au șansa de a se afirma prin creativitate, să câștige bani prin exprimarea autenticității și valorii proprii.
HOROSCOP 2026 Leu
Nativii Leu au parte, în prima parte a anului, de un proces de vindecare, retragere și clarificări interioare. Se poate încheia un capitol vechi sau elibera o povară emoțională care i-a ținut pe loc.
Din 30 iunie 2026, când Jupiter intră în zodia lor, energia se schimbă radical. Nativii primesc vizibilitate, șanse importante, afirmare și susținere pentru a lansa proiecte ambițioase. Este una dintre cele mai favorabile perioade ale vieții lor, cu potențial ridicat de succes, expansiune și revenire în centrul atenției.
HOROSCOP 2026 Fecioară
Tranzitul lui Jupiter în Rac, din prima jumătate a anului, favorizează lărgirea cercului social, apariția unor prieteni influenți și conturarea unor proiecte de grup cu potențial. Planurile pe termen lung pentru Fecioare primesc un impuls important, iar sprijinul celorlalți devine mai vizibil.
Când Jupiter ajunge în Leu, accentul se mută pe intuiție, protecție nevăzută și ajutor din partea unor persoane care acționează discret în favoarea lor. De asemenea, pot avea loc încheieri necesare, fie într-o relație personală, familială sau profesională, pentru a face loc unui nou început.
HOROSCOP 2026 Balanță
Până la mijlocul anului 2026, Jupiter în Rac luminează sectorul carierei, aducând avansare, recunoaștere și vizibilitate crescută. Munca depusă anterior poate fi răsplătită, iar ușile profesionale se deschid mult mai ușor.
Odată cu Jupiter în Leu, nativii Balanță beneficiază de noroc prin prieteni, colaboratori și comunități. Proiectele personale prind formă, popularitatea crește, iar grupurile în care activează oferă susținerea necesară evoluției lor.
HOROSCOP 2026 Scorpion
Prin tranzitul lui Jupiter în Rac, Scorpionii sunt susținuți în călătorii, studii, dezvoltare profesională și rezolvarea unor chestiuni administrative sau legate de acte. Se lărgește orizontul cunoașterii, iar accesul la informații utile devine mai ușor.
Jupiter în Leu, din 30 iunie 2026, crește vizibilitatea în carieră. Nativii pot primi funcții importante, roluri noi sau își pot consolida reputația. Curajul și încrederea în sine devin motoarele succesului profesional.
HOROSCOP 2026 Săgetător
Cu Jupiter, guvernatorul Săgetătorilor, în Rac, nativii trec prin transformări profunde, legate de resurse comune, bunuri sau chestiuni financiare care implică partenerul. Este o perioadă de regenerare emoțională și de clarificare în planul relațional.
După intrarea lui Jupiter în Leu, apar oportunități de a călători, de a studia, de a evolua profesional și de a susține examene cu succes. Se deschide o etapă marcată de experiențe noi și schimbarea perspectivei asupra vieții.
HOROSCOP 2026 Capricorn
În prima parte a anului, Jupiter în Rac, amplifică oportunitățile în parteneriate: relațiile, asocierile, contractele și colaborările aduc beneficii. Apar oameni influenți în viața Capricornilor, iar reconcilierea în cuplu este posibilă acolo unde au existat neînțelegeri.
Ulterior, Jupiter în Leu aduce interes pentru finanțele comune, investiții și gestionarea resurselor comune. Intimitatea devine mai intensă, iar pasiunea capătă profunzime.
HOROSCOP 2026 Vărstător
Cu Jupiter în Rac, Vărsătorii beneficiază de creștere în planul muncii. Sarcinile se clarifică, apar colaborări sau colaboratori utili, iar sănătatea și rutina zilnică se îmbunătățesc. Este o perioadă propice pentru eficiență și organizare.
Odată cu Jupiter în Leu, începe o etapă favorabilă relațiilor și contractelor. Asocierile devin norocoase, iar cei singuri pot întâlni o persoană carismatică ce le poate schimba viața. Parteneriatele devin o sursă majoră de evoluție.
HOROSCOP 2026 Pești
Tranzitul lui Jupiter în Rac, planeta care îi guvernează, le aduce nativilor Pești creativitate, evenimente în sectorul sentimental și capacitatea de a atrage ceea ce își doresc. Proiectele personale primesc susținere, iar viata activă se însufleșțește.
În partea a doua a anului, cu Jupiter în Leu, Peștii intră într-o perioadă intensă în planul profesional. Apar oportunități de schimbare a locului de muncă, proiecte noi, vizibilitate și recompense pentru eforturile depuse. Sănătatea se stabilizează, iar ritmul devine mai constructiv.
