Holcim România pregătește tineri absolvenți de liceu pentru industria construcțiilor în cadrul Școlii Tehnice Holcim
Holcim România pregătește tineri absolvenți de liceu pentru industria construcțiilor în cadrul Școlii Tehnice Holcim – program educațional gratuit, cu înscrieri deschise până pe 31 august 2025
Holcim România formează viitoarele generații de specialiști în industria construcțiilor prin Școala Tehnică Holcim, un program educațional gratuit care asigură pregătirea tinerilor absolvenți de liceu și îi transformă în angajați ai companiei.
Programul, ce debutează în septembrie 2025, are o durată de doi ani și acoperă integral costurile de școlarizare. Absolvenții vor primi o diplomă acreditată de Ministerul Muncii și al Educației, obținând calificarea de Tehnician în industria cimentului, și un loc de muncă asigurat în una dintre locațiile Holcim România sau Somaco Grup Prefabricate.
Oferta educațională se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 25 de ani, absolvenți ai liceelor cu profil tehnic sau real. Școala Tehnică Holcim din Aleșd este un program acreditat ce combină pregătirea teoretică și practică, oferindu-le elevilor posibilitatea de a lucra alături de specialiști din Holcim România și Somaco Grup Prefabricate. Pe parcursul programului, tinerii își vor dezvolta atât cunoștințele tehnice, cât și abilitățile personale, într-un mediu sigur, colaborativ și orientat spre performanță.
Îmbinarea teoriei cu practica
Cursurile teoretice vor fi susținute de profesorii Colegiului Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd și vor include materii precum matematică, fizică, chimie, engleză, desen tehnic și IT. Pregătirea practică, realizată de specialiști din Holcim și Somaco Grup Prefabricate, va acoperi domenii esențiale precum tehnologia fabricării cimentului, mentenanță mecanică și electrică, controlul calității, tehnologia prefabricatelor, protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă. De asemenea, programa cuprinde discipline de specialitate precum tehnologia prelucrării materialelor, organe de mașini, electrotehnică aplicată și desen tehnic.
„Prin Școala Tehnică, ne dorim să atragem tineri dornici să exploreze industria construcțiilor, care contribuie esențial la dezvoltarea comunităților. Acest proiect reprezintă angajamentul nostru de a investi în formarea viitoarelor generații de tehnicieni specializați în industria cimentului,” a declarat Claudiu Iorga, directorul fabricii Holcim din Aleșd.
Un program de școlarizare gratuit
Pe durata programului, Holcim asigură pregătirea teoretică și practică, burse de merit pentru performanță, cazare, masă și transport, materialele necesare pentru studiu, echipamente individuale de protecție.
Pentru înscriere, candidații trebuie să depună un dosar complet care să conțină următoarele documente: scrisoare de motivație, copie a actului de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul), diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire, foaia matricolă pentru toți cei patru ani de liceu, precum și o adeverință medicală eliberată de medicul de familie.
Dosarele de înscriere pot fi trimise până în 31 august 2025 la numărul de telefon 0758 016 284 sau pe site-ul companiei www.holcim.ro, secțiunea Cariere.
Procesul de selecție pentru candidați se va desfășura la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd, situat pe strada Ciocârliei, nr. 4, cod poștal 415100, județul Bihor, în perioada 08-10 septembrie 2025, astfel: examen scris din matematică, fizică și chimie, examen psihologic și interviu cu specialiști din cadrul Holcim. Rezultatele vor fi anunțate în data de 10 septembrie 2025.
Despre Grupul Holcim
În calitate de lider global în furnizarea de soluții de construcții, compania contribuie la dezvoltarea unui mediu construit mai verde și mai inteligent, îmbunătățind nivelul de trai al oamenilor din întreaga lume.
Holcim este prezent în 70 de țări la nivel mondial, reunind mai multe segmente de business, printre care: ciment, agregate, BCA, prefabricate, servicii de mediu.
Despre Holcim România
Grupul de companii Holcim România activează în zona producției de materiale de construcții performanțe, având ca principal obiectiv tranziția către o afacere complet sustenabilă, prin dezvoltarea unor produse cu amprentă de carbon cât mai redusă și printr-o preocupare constantă pentru protecția mediului. Toate proiectele companiei lucrează în sinergie pentru consumul responsabil de resurse naturale, utilizarea de tehnologii eficiente energetic, reducerea emisiilor, scăderea impactului din transport prin optimizarea traseelor de distribuție și prioritizarea mijloacelor cu consum redus de combustibil.
Specialiștii Holcim dezvoltă materiale pentru viitor bazându-se pe inovație și digitalizare, având ca principali vectori responsabilitatea socială și față de mediu, pentru comunități mai sustenabile, într-o economie circulară. În total, Grupul Holcim România are aproximativ 2000 de angajați.
