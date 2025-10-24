Hidroelectrica suspendă temporar plata cu cardul: Alternative de plată disponibile pentru facturile la curent
Hidroelectrica suspendă temporar plata cu cardul: Ce alternative de plată sunt acum disponibile pentru facturile la curent
Hidroelectrica a anunțat că, în perioada 23 – 31 octombrie 2025, va derula un proces de modernizare a sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea plăților prin aplicația iHidro. Ca urmare a acestor lucrări, funcționalitatea de plată cu cardul va fi temporar suspendată.
„Această măsură este necesară pentru implementarea unor îmbunătățiri care vor asigura o experiență de utilizare mai rapidă, o securitate sporită a tranzacțiilor și o interfață mai prietenoasă pentru toți utilizatorii aplicației”, au transmis reprezentanții companiei.
Alternative pentru plata facturilor
Clienții Hidroelectrica au la dispoziție mai multe opțiuni pentru a-și achita facturile în această perioadă:
Prin internet banking, folosind datele de pe factură („Cont contract” și „Număr factură”);
La automatele de plată partenere, disponibile în sediile băncilor, în rețele comerciale și spații publice, pe baza codului de client;
Prin scanarea codului de bare de pe factură, la partenerii agreați;
Prin mandat Direct Debit, pentru plata automată a facturii din contul bancar personal.
La începutul acestei luni, Hidroelectrica a anunțat că majorarea tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica, se va reflecta în prețul final al energiei, însă impactul este minor, de aproximativ 0,6% din valoarea totală a facturii.
Astfel, pentru un consum mediu de 100 kWh/lună, creșterea înseamnă o diferență de circa 70 de bani. Modificarea tarifelor a intrat în vigoare începând cu 1 septembrie 2025, conform Ordinului ANRE nr. 60/26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial.
