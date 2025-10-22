ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii

Pompierii militari din cadrul Secției Aiud au fost solicitați să intervină cu puțin timp în urmă, la un bloc din municipiu, în urma unui apel care semnala scurgeri de gaze naturale la un bloc de locuințe.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice în municipiul Aiud, pe strada Axente Sever.

Este vorba despre o scurgere la cutia de alimentare cu gaz a unui bloc.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI