Hidro Mecanica Șugag se retrage din Liga 3 în această iarnă! Primarul Constantin Jinar: „E păcat, dar nu mai rezistăm financiar”!
Hidro Mecanica Șugag, „lanterna roșie” din Seria 7 a Ligii 3, se retrage din eșalonul terț în această iarnă, urmând să abandoneze activitatea competițională.
Soarta echipei de fotbal a fost discutată în ultima ședință de Consiliu Local, joi, 29 ianuarie, și s-a ajuns la această hotărâre, inevitabilă și dureroasă, din motive financiare. În aceste zile, vor fi întocmite documentele către Federația Română de Fotbal în vederea retragerii din campionat.
„În principiu, da, din păcate, ne vom retrage, din păcate. Nu mai putem să ținem echipa, nu mai rezistăm financiar. Lipsa fondurilor ne-a făcut să luăm această decizie. Președintele Ioan Budin urmează să trimită adresă oficială către FRF”, a precizat primarul Constantin Jinar.
„Am ținut la echipă ca la ochii din cap, am modernizat stadionul, am făcut tribună cu scaune, am lungit-o cât am putut, dar s-au acumulat multe datorii. Pentru a rezista la acest nivel, ai nevoie minim de 800.000 de lei. Nu sunt resurse suficiente, ne-am bazat și pe anumiți sponsori, însă… Sunt mai multe aspecte, nu au existat rezultate, ne trebuie mulți jucători, apasă și problema financiară”, a mai punctat Constantin Jinar.
Debutantă în eșalonul terț, formația de pe Valea Sebeșului a cucerit numai două puncte în primele 17 etape, fiind cea mai modestă echipă de pe a treia scenă, o remiză fiind înregistrată în runda inaugurală, la Cugir, cu Poli Timișoara. Și în toamnă, s-a pus problema retragerii din Liga 3, în octombrie, după 0-6 cu CSU Alba Iulia, când președintele Ioan Budin, unul dintre finanțatori, a și demisionat temporar. În cele din urmă s-a continuat activitatea, s-au reluat antrenamentele în 19 ianuarie, s-au căutat jucători, s-au purtat tratative, s-a disputat și un meci de verificare cu Inter Sibiu (1-4).
Vestea neașteptată a dus la anularea amicalului de sâmbătă, cu Școala de Fotbal Valea Frumoasei. Jucătorii din lot vor fi liberi de contract, a fost anunțat și antrenorul Radu Andone, iar rezultatele din ultimele 5 etape ale sezonului regular vor fi omologate 0-3, la „masa verde”, în favoarea adversarilor.
*Jucătorii sunt liberi
În vara trecută, Hidro Mecanica Șugag a promovat în Liga 3 fără a juca, adversarul din Covasna neavând drept de joc. În cazul retragerii, Hidro Mecanica ar trebui să ajungă în ultimul eșalon competițional județean (respectiv Liga 5, a șasea divizie)! În consecință, Alba va pierde una dintre reprezentantele în eșalonul terț, iar în primăvară Seria 7 va avea un număr impar de echipe.
