Hidro Mecanica Șugag, prima victorie a verii, 4-3 cu Inter Sibiu, într-un amical spectaculos
Hidro Mecanica Șugag a realizat prima victorie a verii, 4-3 cu Inter Sibiu, într-un amical spectaculos disputat între nou-promovate în Liga 3
Hidro Mecanica Șugag a reușit prima victorie a verii, 4-3 (2-1) cu Inter Sibiu, o altă formație nou-promovată în eșalonul terț.
Citește și: Într-o partidă de verificare, Hidro Mecanica Șugag, eșec cu Sticla Arieșul Turda, scor 1-3 | Multe noutăți la nou-promovată
Confruntarea a avut loc la Miercurea Sibiului și a fost una cu răsturnări de situații: oaspeții au condus cu 2-0, sibienii au trecut în avantaj, 3-2, iar Hidro Mecanica, cu un lot schimbat din temelii, a mai punctat în două rânduri impunându-se cu 4-3 în compania unui oponent pregătit de Călin Moldovan. Antrenorul Ionuț Neag are la dispoziție foarte mulți jucători înregimentați în această perioadă, echipa de pe Valea Sebeșului testând numeroși fotbaliști. Următorul meci amical este sâmbătă, la ora 17.30, pe „Pielarul”, cu CS Universitar Alba Iulia.
Hidro Mecanica: Șerban – Vingărzan (Voința Stremț), Poenar (Viitorul Cluj), Dobrescu (Unirea DMO), E. Codrea (CSM Unirea Alba Iulia), Hăprianu (Metalurgistul Cugir), Stelea (Voința Sibiu), C. Cîmpean (Sănătatea Cluj), Morariu (Inter Sibiu), Vecerdea (ACS Păltiniș Rășinari), Borșai (Performanța Ighiu); iar după pauză au mai evoluat Drăghici (Performanța Ighiu) și Pîrv (SCM Zalău) – portari, B. Popescu (Performanța Ighiu), P. Pop (Atletic Olimpia Gherla), Cărăbineanu (ex-CSU Alba Iulia, Inter Stars Sibiu), Hulpușiu (Voința Sibiu), P. Cătălin (Tg. Jiu), D. Pop (Sticla Arieșul Turda), A. Crețu, Greapcă, B. Găldean, G. Cîmpean (Sporting Roșiori), Baksi (Performanța Ighiu), N. Muntean (Performanța Ighiu) – jucători de câmp.
