Haitele de lupi, tot mai prezente în Munții Apuseni: Peste 150 de pagube raportate în ultimii ani
Haitele de lupi, tot mai prezente în Munții Apuseni: Peste 150 de pagube raportate în ultimii ani
În anii 2024 și 2025, până la 19 decembrie, în județul Alba au fost raportate 165 de pagube provocate de lupi, potrivit datelor APM Alba. În 2024 au fost înregistrate 92 de cazuri, iar în 2025, 73 de pagube.
Potrivit documentației studiate, în perioada 2023–2025 au fost raportate 218 pagube provocate de lupi, cele mai multe fiind consemnate în doar câteva fonduri cinegetice cu prezență constantă a prădătorului.
Cele mai afectate fonduri cinegetice de pagubele produse de lupi sunt:
- Detunata – 35 de cazuri
- Întregalde – 35
- Ponor – 21
- Geamăna – 14
- Vidra – 12
- Valea Mică – 10
De asemenea, un număr semnificativ de pagube a fost raportat și în fondurile Jidvei (9), Oarda (8), Izvorul Ampoiului (8) și Vâltori–Feneș (7).
Incidentele se concentrează preponderent în zonele montane ale Munților Apuseni, dar apar și în proximitatea unor localități precum Aiud, Teiuș sau Cugir.
Datele arată și o creștere a populației de lupi la nivelul județului:
- 304 lupi evaluați în 2024
- 326 lupi evaluați în 2025
Datele oficiale arată că problema pagubelor provocate de lupi persistă în județul Alba, în special în zonele montane, unde diferența dintre efectivul optim și cel real rămâne ridicată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Șomaj în creștere în județul Alba: peste 6.000 de persoane fără loc de muncă la final de noiembrie 2025
Șomaj în creștere în județul Alba: peste 6.000 de persoane fără loc de muncă la final de noiembrie 2025 Numărul șomerilor înregistrați în județul Alba a crescut semnificativ la finalul lunii noiembrie 2025, ajungând la 6.292 de persoane, potrivit datelor transmise de Direcția Regională de Statistică Alba. Creșterea este de 8% față de luna anterioară […]
ITM Alba: AMENZI de 5.000 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 26-30 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 5.000 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 26-30 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 26-30 ianuarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 5.000 lei și au acordat 45 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru de […]
SCANDAL la Căminul Cultural din Cut: trei bărbați, REȚINUȚI după ce s-au îmbătat și s-au BĂTUT
SCANDAL la Căminul Cultural din Cut: trei bărbați, REȚINUȚI după ce s-au îmbătat și s-au BĂTUT Trei bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 38 de ani, din localitățile Săsciori și Cut, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș, după un scandal izbucnit la un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când începe vacanța de Paște 2026: Câte zile libere vor avea elevii. După întoarcerea la cursuri, începe ultimul modul de studiu
Când începe vacanța de Paște 2026: Câte zile libere vor avea elevii. După întoarcerea la cursuri, începe ultimul modul de...
Aproape 200 de incendii, majoritatea la locuințe, în România, în doar 3 zile: „Siguranța NU este opțională”
Aproape 200 de incendii, majoritatea la locuințe, în România, în doar 3 zile În zilele de vineri, sâmbătă și duminică,...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident GRAV provocat de un șofer de TIR din Alba: Bărbatul de 43 de ani a acroșat doi pietoni pe o stradă din municipiu
Accident GRAV provocat de un șofer de TIR din Alba: Bărbatul de 43 de ani a acroșat doi pietoni pe...
Salariul mediu brut în județul Alba, 8.130 de lei. Locul 15 la nivel național: creștere lunară, dar SCĂDERE anuală a salariului net
Salariul mediu brut în județul Alba, 8.130 de lei. Locul 15 la nivel național: creștere lunară, dar SCĂDERE anuală a...
Curier Județean
Șomaj în creștere în județul Alba: peste 6.000 de persoane fără loc de muncă la final de noiembrie 2025
Șomaj în creștere în județul Alba: peste 6.000 de persoane fără loc de muncă la final de noiembrie 2025 Numărul...
Haitele de lupi, tot mai prezente în Munții Apuseni: Peste 150 de pagube raportate în ultimii ani
Haitele de lupi, tot mai prezente în Munții Apuseni: Peste 150 de pagube raportate în ultimii ani În anii 2024...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...