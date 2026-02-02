Haitele de lupi, tot mai prezente în Munții Apuseni: Peste 150 de pagube raportate în ultimii ani

Curier Județean

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

În anii 2024 și 2025, până la 19 decembrie, în județul Alba au fost raportate 165 de pagube provocate de lupi, potrivit datelor APM Alba. În 2024 au fost înregistrate 92 de cazuri, iar în 2025, 73 de pagube.

Potrivit documentației studiate, în perioada 2023–2025 au fost raportate 218 pagube provocate de lupi, cele mai multe fiind consemnate în doar câteva fonduri cinegetice cu prezență constantă a prădătorului.

Cele mai afectate fonduri cinegetice de pagubele produse de lupi sunt:

  • Detunata – 35 de cazuri
  • Întregalde – 35
  • Ponor – 21
  • Geamăna – 14
  • Vidra – 12
  • Valea Mică – 10

De asemenea, un număr semnificativ de pagube a fost raportat și în fondurile Jidvei (9), Oarda (8), Izvorul Ampoiului (8) și Vâltori–Feneș (7).

Incidentele se concentrează preponderent în zonele montane ale Munților Apuseni, dar apar și în proximitatea unor localități precum Aiud, Teiuș sau Cugir.

Datele arată și o creștere a populației de lupi la nivelul județului:

  • 304 lupi evaluați în 2024
  • 326 lupi evaluați în 2025

Datele oficiale arată că problema pagubelor provocate de lupi persistă în județul Alba, în special în zonele montane, unde diferența dintre efectivul optim și cel real rămâne ridicată.

