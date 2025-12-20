Guvernul scade impozitul minim pe cifra de afaceri. De când urmează să îl elimine complet
Guvernul Bolojan a decis să reducă la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027 după ce investitori străini au cerut cu intens acest lucru.
În domeniul fiscal, impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026, urmând să fie eliminat complet din 2027. În prima parte a zilei, premierul Ilie Bolojan anunțase cele două variante de diminuare a IMCA după cum urmează:
- reducerea la jumătate a IMCA începând cu ianuarie 2026
- anularea acestuia din 2027, dar în condițiile menținerii la nivelul actual de 4.050 de lei a salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată.
Premierul s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, în cadrul consultărilor guvernamentale pe marginea legislației necesare pregătirii bugetului de stat pentru anul 2026, potrivit Gândul.
