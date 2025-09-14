Guvernul RENUNȚĂ la finanțarea radarelor fixe: Șoferii vitezomani scapă de sancțiuni pentru o perioadă nedeterminată

Autoritățile au decis să amâne pe termen nedefinit proiectul radarelor fixe, ceea ce înseamnă că șoferii care conduc cu viteză vor continua să se simtă în „siguranță”, știind că riscul de a fi prinși este redus. Această decizie riscă să mențină situația tragică a accidentelor cauzate de viteză.

Mesajul transmis de această amânare este, însă, îngrijorător pentru toți participanții la trafic, pentru că statul nu pare capabil sau suficient de interesat să aplice legea în mod eficient.

Autoritățile au precizat că radarele ar putea deveni funcționale abia peste câțiva ani, ceea ce evidențiază o lipsă de urgență în abordarea unei probleme de sănătate publică.

Investiția era destinată drumurilor cu cel mai mare risc de accidente, iar sistemul ar fi calculat automat viteza între două puncte și ar fi trimis amenda direct acasă, fără posibilitatea ca șoferii să încerce să fenteze radarul prin reducerea vitezei doar temporar.

În prezent, România nu are radare fixe, poliția rutieră folosind doar aparate mobile cu care sunt aplicate sancțiuni zilnic.

Noile camere, parte din sistemul e-Sigur, urmau să fie conectate la un server centralizat, astfel încât să poată detecta automat viteza medie pe un traseu între două camere.

Acest sistem ar fi eliminat complet șmecheriile de tipul „scad viteza doar când văd radarul” și ar fi crescut semnificativ siguranța pe drumurile naționale și pe autostrăzi.

Din păcate, amânarea proiectului înseamnă că șoferii vitezomani vor continua să circule fără să fie sancționați, iar riscul de accidente rutiere grave va rămâne ridicat.

Decizia guvernului a stârnit critici din partea specialiștilor în siguranță rutieră, care consideră că România ar fi avut nevoie urgentă de un astfel de sistem pentru a reduce numărul accidentelor provocate de viteză și pentru a proteja viețile participanților la trafic.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI