Guvernul nu renunță la proiectul legat de pensiile speciale, dar oferă variante de compromis: Tăieri mai mici la pensiile magistraților și pensionare la 65 de ani din 2040, după protestele din justiție

Pe masa Coaliţiei sunt mai multe variante de compromis privind pensiile speciale, după protestele de astăzi din justiție: perioada de tranziţie ar putea fi extinsă de la 10 la 15 ani, ceea ce ar însemna pensionarea la 65 de ani abia în anul 2040. În plus, pensia magistraţilor ar urma să fie 75% din salariul net, în loc de 70%.

Cu doar câteva zile înainte de adoptare, pachetul al doilea de măsuri fiscale stârneşte nemulţumiri. Magistraţii au intrat de astăzi în grevă şi cer retragerea proiectului privind pensiile speciale. Şi asta în toată ţara. Practic, judecătorii Curților de Apel nu mai soluţionează cauzele pe rol, cu excepţia dosarelor penale cu arestaţi. Şi procurorii iau aceeaşi măsură, activitatea în dosarele pe care le instrumentează este suspendată.

Magistraţii avertizează că nu vor opri protestele până când Guvernul nu renunţă la proiectul legat de pensiile speciale. Ceea ce nu se va întâmpla, spune tranşant ministrul Justiţiei. Guvernul speră, totuşi, să ajungă la un acord cu magistraţii.

Surse politice au declarat pentru Observator că pe masa Coaliţiei sunt mai multe variante de compromis privind pensiile speciale. Perioada de tranziţie ar putea fi modificată de la 10 ani la 15 ani, adică s-ar ajunge la vârsta de pensionare de 65 de ani abia în anul 2040 (în varianta de 10 ani ar fi 2036). În consultările de la Cotroceni, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut iniţial 20 de ani, în timp ce în proiect este prevăzut termenul de 10 ani.

În plus, pensia magistraţilor ar putea fi stabilită la 75% din salariul net, în loc de 70%. Cu aceste modificări, Coaliţia speră că va ajunge la un acord cu magistraţii pentru anularea protestelor.

Potrivit surselor Observator, aceste măsuri au susţinerea preşedintelui Nicușor Dan, care a făcut marți o vizită fulger de 30 de minute la Guvern, unde se ţinea şedinţa Coaliţiei în care se discuta pachetul doi de măsuri. Şeful statului nu a participat la şedinţă, dar a stat de vorbă separat cu premierul Ilie Bolojan şi cu liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Le-ar fi transmis liderilor, printre altele, să crească vârsta de pensionare pentru magistrați etapizat, în mai mult de 10 ani, şi să nu fie o scădere atât de abruptă a valorii pensiilor.

Ministrul Justiţiei a declarat miercuri că urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei, cel mai probabil a se finaliza proiectul privitor la vârsta de pensionare şi pensiile de serviciu.

