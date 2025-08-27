Guvernul nu renunță la proiectul legat de pensiile speciale, dar oferă variante de compromis: Tăieri mai mici la pensiile magistraților și pensionare la 65 de ani din 2040, după protestele din justiție
Guvernul nu renunță la proiectul legat de pensiile speciale, dar oferă variante de compromis: Tăieri mai mici la pensiile magistraților și pensionare la 65 de ani din 2040, după protestele din justiție
Pe masa Coaliţiei sunt mai multe variante de compromis privind pensiile speciale, după protestele de astăzi din justiție: perioada de tranziţie ar putea fi extinsă de la 10 la 15 ani, ceea ce ar însemna pensionarea la 65 de ani abia în anul 2040. În plus, pensia magistraţilor ar urma să fie 75% din salariul net, în loc de 70%.
Cu doar câteva zile înainte de adoptare, pachetul al doilea de măsuri fiscale stârneşte nemulţumiri. Magistraţii au intrat de astăzi în grevă şi cer retragerea proiectului privind pensiile speciale. Şi asta în toată ţara. Practic, judecătorii Curților de Apel nu mai soluţionează cauzele pe rol, cu excepţia dosarelor penale cu arestaţi. Şi procurorii iau aceeaşi măsură, activitatea în dosarele pe care le instrumentează este suspendată.
Magistraţii avertizează că nu vor opri protestele până când Guvernul nu renunţă la proiectul legat de pensiile speciale. Ceea ce nu se va întâmpla, spune tranşant ministrul Justiţiei. Guvernul speră, totuşi, să ajungă la un acord cu magistraţii.
Surse politice au declarat pentru Observator că pe masa Coaliţiei sunt mai multe variante de compromis privind pensiile speciale. Perioada de tranziţie ar putea fi modificată de la 10 ani la 15 ani, adică s-ar ajunge la vârsta de pensionare de 65 de ani abia în anul 2040 (în varianta de 10 ani ar fi 2036). În consultările de la Cotroceni, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut iniţial 20 de ani, în timp ce în proiect este prevăzut termenul de 10 ani.
În plus, pensia magistraţilor ar putea fi stabilită la 75% din salariul net, în loc de 70%. Cu aceste modificări, Coaliţia speră că va ajunge la un acord cu magistraţii pentru anularea protestelor.
Potrivit surselor Observator, aceste măsuri au susţinerea preşedintelui Nicușor Dan, care a făcut marți o vizită fulger de 30 de minute la Guvern, unde se ţinea şedinţa Coaliţiei în care se discuta pachetul doi de măsuri. Şeful statului nu a participat la şedinţă, dar a stat de vorbă separat cu premierul Ilie Bolojan şi cu liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Le-ar fi transmis liderilor, printre altele, să crească vârsta de pensionare pentru magistrați etapizat, în mai mult de 10 ani, şi să nu fie o scădere atât de abruptă a valorii pensiilor.
Ministrul Justiţiei a declarat miercuri că urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei, cel mai probabil a se finaliza proiectul privitor la vârsta de pensionare şi pensiile de serviciu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Garaje, terase, pergole, bucătării de vară, fără autorizaţie de construire. Cseke Attila: „Nu devenim poliţia garajelor de lemn. Nu va trebui să ceri autorizație pentru orice coteț”
Garaje, terase, pergole, bucătării de vară, fără autorizaţie de construire: „Nu devenim poliţia garajelor de lemn. Nu va trebui să ceri autorizație pentru orice coteț” Ministrul Dezvoltării a clarificat informaţiile potrivit cărora autorităţile vor fi dotate cu drone şi vor putea să îi amendeze pe cei care au construit ilegal. Cseke Attila explică faptul că […]
Ingredient interzis în UE din septembrie 2025: Protecția Consumatorilor recomandă evitarea cumpărării produselor cosmetice care conţin TPO
Protecția Consumatorilor recomandă evitarea cumpărării produselor cosmetice care conţin TPO Reprezentanţii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au anunţat, miercuri, 27 august 2025 că de la 1 septembrie 2025 cadrul legislativ european va interzice utilizarea TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice. ANPC menționează că România, ca stat european, se aliniază liniilor directoare ale Uniunii […]
AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă
AGDE cere aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă Asociația pentru Drepturile Editorilor (AGDE), organism de gestiune colectivă înființat potrivit Legii nr. 8/1996, atrage atenția publicului asupra faptului că editorii de publicații de presă sunt în prezent privați de un drept patrimonial recunoscut expres prin lege. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Guvernul nu renunță la proiectul legat de pensiile speciale, dar oferă variante de compromis: Tăieri mai mici la pensiile magistraților și pensionare la 65 de ani din 2040, după protestele din justiție
Guvernul nu renunță la proiectul legat de pensiile speciale, dar oferă variante de compromis: Tăieri mai mici la pensiile magistraților...
Garaje, terase, pergole, bucătării de vară, fără autorizaţie de construire. Cseke Attila: „Nu devenim poliţia garajelor de lemn. Nu va trebui să ceri autorizație pentru orice coteț”
Garaje, terase, pergole, bucătării de vară, fără autorizaţie de construire: „Nu devenim poliţia garajelor de lemn. Nu va trebui să...
Știrea Zilei
FOTO | Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion
Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion...
FOTO | ,,Ștafeta Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” – Acțiune coordonată de Regiunea 2 Alba – ,,Drumul care unește”
,,Ștafeta Prieteniei IPA 2025 – Via Transilvanica” – Acțiune coordonată de Regiunea 2 Alba – ,,Drumul care unește” Secția Română...
Curier Județean
UPDATE FOTO | Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș
Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș O...
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă, intrând în coliziune cu mai mulți copaci
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă Marți, 26 august...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...