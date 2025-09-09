Rămâi conectat

Guvernul face ultimele pregătiri pentru DISPONIBILIZĂRI în administrația locală: „Există o radiografie foarte clară a situaţiei personalului din toate localităţile din ţară”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Bugetarii din administrația locală nu scapă de disponibilizări: „Guvernul o radiografie foarte clară a situaţiei personalului din toate localităţile din ţară"

Guvernul Bolojan face ultimele pregătiri pentru disponibilizări în administrația locală din România. 

Vicepremierul Marian Neacşu a declarat, marţi, 9 septembrie 2025, că în acest moment se centralizează informaţiile cu privire la administraţia locală din toată ţara la Ministerul Dezvoltării şi că există un material preliminar, în care este o „radiografie foarte clară a situaţiei personalului din toate localităţile din ţară”.

„În momentul ăsta se centralizează informaţii din toată ţara la Ministerul Dezvoltării. Am văzut un material preliminar pe care ministrul Cseke mi l-a trimis acum vreo jumătate de oră, în care este o radiografie foarte clară a situaţiei personalului din toate localităţile din ţară”, a afirmat Marian Neacşu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă PSD este de acord ca 10% din personalul din administraţia locală să fie concediat, Marian Neacşu a răspuns: „Este o chestiune care probabil că va fi reanalizată şi rediscutată. Dacă vreţi opinia mea, mai degrabă ar trebui să fie vorba de o reducere a cheltuielilor cu salariile, nu de o reducere intrinsecă a numărului de posturi, că asta nu aduce nimic de la sine”.

Marian Neacşu a adăugat că cel mai corect ar fi ca Guvernul să aibă o abordare care să vizeze reducerea anvelopei salariale şi a anvelopei de cheltuieli cu bunurile şi serviciile.

„De ce? Pentru că sunt unităţi administrativ-teritoriale care au anumite servicii pe care le au în anvelopa proprie de personal, iar altele care au externalizate aceleaşi categorii de servicii. Nu poţi să compari una cu cealaltă. Şi atunci mai degrabă facem reducerile de cheltuieli şi dintr-o parte şi din alta ca să ajungem la suma la care ne gândim”, a menţionat Marian Neacşu.

