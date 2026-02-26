Guvernul a renunțat la dublarea impozitului pentru construcțiile ilegale: Ce se întâmplă în cazul nedeclarării clădirlor

Guvernul a renunțat la dublarea impozitului pentru construcțiile ilegale

Guvernul a renunțat dublarea impozitului pentru o perioadă de 5 ani în cazul construcțiilor ridicate fără autorizație. Forma finală a ordonanței de urgență privind reforma administrației publice nu mai include această prevedere, scrie Profit.ro.

Decizia vine după ce Consiliul Legislativ a avertizat Guvernul că, în forma propusă, prevederea este susceptibilă să se aplice retroactiv.

„Este de analizat dacă norma nu are caracter retroactiv în condițiile în care impozitul majorat pentru lucrările realizate fără autorizație de construire se calculează pentru o perioadă de 5 ani începând cu anul următor constatării, constatare care poate fi oricând și în perioada dintre 1 august 2001 – data intrării în vigoare a prezentului proiect. Astfel, ca exemplu, dacă constatarea existenței unei lucrări realizate fără autorizație de construire s-a realizat în anul 2010, se va calcula un impozit majorat pentru perioada 2011-2016, perioadă deja mult depășită”, a atras atenția Consiliul Legislativ.

Majorarea impozitului în cazul nedeclarării clădirilor a fost păstrată, însă, în forma finală a ordonanței.

„Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea acesteia. În situația nedeclarării clădirii, de către proprietar, valoarea impozitului stabilit de către organul fiscal local se majorează succesiv, cu 30% pentru fiecare interval de întârziere sau fracție de interval de 6 luni de întârziere”, prevede ordonanța.

