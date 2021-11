Glorie și puncte în ranking-ul mondial pentru cadeții din Alba Iulia : Argint și bronz obținute de CS Unirea Alba Iulia la un turneu internațional de Taekwondo, în Bosnia-Herțegovina

În cadrul etapei a 6-a a Seriei a 2-a din Liga a 3-a la fotbal feminin, Student Sport Alba Iulia a învins net, scor 10-1 (6-0) în deplasare pe ACS Ladies Tg. Mureș 2, scorul campionatului până în prezent, reușite semnate de Adriana Avram, Alexia Ursu, Marinela Tîrsîna și Ariana Iosa – câte două goluri, Daiana Tolomeiu și Iulia Nuțiu – câte un gol.

Formația pregătită de Cătălin Costea are două victorii în această stagiune, ambele în deplasare, precedenta fiind cu ACS Fotbal Feminin Baia Mare 2, scor 4-1 (2-1), marcatoare Ariana Iosa – dublă, Andrada Vasinc și Alexia Ursu. Ultimul meci din acest an în cadrul eșalonului terț este prevăzut duminică, 21 noiembrie, de la ora 14.00, la Oarda de Jos, cu FC Juventus Timișoara (locul 3, 9 puncte). Tot pe același teren, dar o săptămână mai târziu se joacă partida din etapa a doua a Cupei României, cu Atletic Olimpia Gherla (liga a 2-a), ce trage cortina peste anul 2021.

“Am avut un joc perfect, un meci ca o descătușare, o victorie superbă. După un început mai greu de campionat, am reușit să învingem la o asemenea diferență în condițiile în care am aliniat nu mai puțin de 6 junioare. Dincolo de scor, ne bucură însă evoluția, unul foarte bună, modernă, rapid. Se văd rezultatele muncii la antrenamente și ale eforturilor tuturor factorilor implicați în bunul mers al acestui club”, a declarat Cătălin Costea, ce se bazează pe lotul format din Adriana Avram, Antonia Botescu, Andrada Muntean, Anamaria Scrob, Alexia Ursu, Alexandra Creț, Daiana Tolomeiu, Marinela Tîrsîna Marinela, Ariana Iosa Ariana, Roxana Bocăniciu, Iuliu Nuțiu și Andreea Mitrofan.

În Cetatea Marii Uniri, se dorește să fie organizată o competiție de final, Cupa Crăciunului, în 11 decembrie, la care au fost invitate FCU Craiova, AS Șimand, CS Brad, ACS Carei, Activ Slobozia, SC Câmpeni. “Dorim să ne luăm rams bun de la acest an competițional printr acest turneu, la capătul căruia vom premia cu dulciuri toate fetele. Totodată dorim să oferim un zâmbet pe fața copiilor de la Așezământul <<Sf. Vasile cel Mare>>, jucătoarele urmând a le face cadouri speciale. Le mulțumim părinților și sponsorilor: Spartan România, Banca Transilvania, Cora Office Solutions, Domeniul Ciumbrud, Azets Insight Romania, Select IT, fără de care nimic din ce am realizat nu ar fi fost posibil. Mulțumiri speciale pentru sprijinul constant pe care ni-l acordă și domnului primar Gabriel Pleșa, mereu alături de noi”, a încheiat Cătălin Costea.