Ghid economisire curent: Cum să economisești curent electric pentru a te încadra în cei 255 de kilowaţi

Andrei Orban, specialist în energie, a explicat cum ne putem încadra în consumul celor 255 de kWh şi cum putem reduce consumul lunar în casă, scrie Ziarul de Iași.

Cât consumă fiecare aparat electric din casă

Toată lumea are un frigider, iar acest aparat consumă circa 42 kWh, consum mediu pe lună. O mașină de spălat vase înseamnă cam 18 kWh pe factură. Sunt puțini cei care știu că o plită electrică face gaură mare în consum. Ar trebui chiar să renunțăm la ea, spun specialiştii: 120 de kilowați lunar. Cuptorul electric, cel pe care mai toată lumea îl are, consumă în medie 66 de kilowați.

Trucuri pentru a reduce consumul de curent electric

„Practic, trebuie să ne schimbăm parte din obișnuințele de consum și aș începe prin a spune că ar trebui să ne înlocuim becurile din casă. Statisticile și analizele spun că o treime din factura la curent, din cei 255 kWh pe care trebuie să ajungem să nu-i consumăm, este compusă din consumul iluminatului. Deci becurile trebuie schimbate neapărat cu becuri LED, care sunt de 10 ori mai eficiente din punct de vedere energetic. Practic, o treime din consumul din factură este iluminatul. Fiecare în funcție de dimensiunea casei, de câte becuri are, câte echipamente electrice are. Eu așa am făcut acasă, am schimbat fiecare bec în parte și am constatat că aveam becuri vechi cu filament încă prin casă și am trecut la acelea pe LED.

O altă economie se face în momentul în care renunțăm să mai lăsăm în priză diverse aparate: cuptorul cu microunde (care are tot felul de display-uri, LED-uri), televizorul (LED), imprimanta, inclusiv încărcătoarele de telefon, dacă le lăsăm în priză în casă, consumă. Ele trebuie scoase pentru că au un consum inerent”, a precizat Andrei Orban, specialist în energie, joi, la Antena 3.

Cât curent electric consumăm în sufragerie

Televizorul consumă relativ puțin: 22,5 kilowați, însă aerul condiționat are un consum destul de mare: 60 de kWh.

„Practic, aerul condiționat trebuie folosit conform indicațiilor pe care le-am primit la nivel european. Trebuie folosim la temperatură cât să răcim, dar acum vine vremea încălzirii locuinței. Trebuie să îl folosim la o temperatură mai scăzută. Şi o diferență de un grad, de exemplu, de la 22 la 23 de grade, înseamnă o diferență de consum în minus de aproape 15%”, mai spune Andrei Orban.

Cum folosim maşina de spălat fără să avem consum mare de energie

La mașina de spălat, depinde foarte mult de temperatura pe care o folosiți. În mod normal, dacă folosești o temperatură de 60 de grade, atunci consumul ar fi undeva la 80 de kWh. Dacă speli la o temperatură mai mică, 40 de grade, reducerea e aproape de 50%. „Recomandarea este să spălăm la 30 de grade, și chiar se poate ajuta mașina de spălat ca să încălzească, a precizat Andrei Orban, specialist în energie.