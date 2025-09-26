Gheorghe Valentin Rotar: Memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan va rămâne veșnic legată de istoria și identitatea Blajului
Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a transmis un mesaj de condoleanțe la trecerea la cele veșnice a Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan.
Citește și: Când vor avea loc la Blaj funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
„Ca Primar al Blajului, îmi exprim adâncul regret pentru trecerea la cele veșnice a Preafericitului Părinte Cardinal, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Întreaga Sa viață a fost o mărturie de credință, de demnitate și de dăruire pentru Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică și pentru comunitatea Blajului, pe care a slujit-o cu noblețe sufletească.
Pentru Blaj, despărțirea de Preafericirea Sa înseamnă pierderea unui Păstor care a înțeles și a sprijinit cu inima deschisă destinul spiritual, cultural și istoric al comunității noastre!
Personal am avut privilegiul de a colabora cu Preafericirea Sa în momente esențiale pentru Blaj, realizând o legătură strânsă între Biserica Greco-Catolică și administrația locală a Blajului, timp de 21 de ani! Cultivată cu grijă și deschidere de Preafericirea Sa, această colaborare a rodit în proiecte care au înălțat comunitatea noastră. Cu binecuvântarea Sa, Școlile Blajului au primit un nou suflu, Palatul Cultural a renăscut ca un simbol al spiritului blăjean iar Câmpia Libertății și-a întărit valoarea de altar al națiunii române. Fiecare dintre aceste realizări poartă amprenta generozității sale, rămânând dovezi vii ale dragostei pentru Blaj și pentru oamenii săi.
Totodată, îmi amintesc, cu emoție și mândrie, clipa în care, la Roma, în Cetatea Vaticanului, a fost ridicat la demnitatea de Cardinal – un moment de înălțare pentru întreaga Biserică Greco-Catolică. Prezența mea la acel eveniment a fost o onoare de neuitat pentru mine și pentru Blaj.
Un moment de referință rămâne vizita Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj, prilej de binecuvântare și unitate, pe care Preafericirea Sa l-a făcut posibil prin viziune, prin respect față de istoria și martirii Bisericii Greco-Catolice și prin dragoste față de credincioși și față de Blaj.
Comunitatea noastră rămâne recunoscătoare pentru moștenirea Sa spirituală și culturală, iar memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan va rămâne veșnic legată de istoria și identitatea Blajului.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în mesajul de condoleanțe al primarului municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
