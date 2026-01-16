Gerul se întoarce: Măsuri de urgență dispuse în Alba pentru protejarea populației. Care sunt?
Gerul se întoarce: Măsuri de urgență dispuse în Alba pentru protejarea populației
Deoarece perioada următoare gerul o să iți facă simițită, din nou, prezența în județ, Prefectura Alba a dispus o serie de măsuri care să protejeze populația de pericolele cauzate de temperaturile extreme.
Prefectul Nicolae Albu a dispus primarilor din județul Alba luarea de urgență a măsurilor care se impun pentru sprijinul populației, pe timpul sezonului de iarnă
Având în vedere prognoza hidrometeorologică pentru perioada următoare, în cursul zilei de astăzi, prefectul Nicolae Albu, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, a solicitat primarilor din județul Alba dispunerea și întreprinderea de urgență a măsurilor care se impun în sprijinul populației, pe timpul sezonului de iarnă.
„În calitate de primari și președinți ai comitetelor locale pentru situații de urgență, veți dispune și lua următoarele măsuri:
a) instituirea permanenței, dacă se impune, la sediul primăriei și transmiterea către Centrul Operațional Județean al ISU Alba a situațiilor de urgență apărute pe raza U.A.T.-ului;
b) monitorizarea cursurilor de apă în vederea identificării zăpoarelor, creșterii debitelor de apă sau a altor situații (inundații etc.), care vor fi transmise operativ autorităților competente pentru luarea măsurilor ce se impun;
c) convocarea, după caz, a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, în vederea punerii în aplicare a planurilor de măsuri pentru sezonul de iarnă;
d) operaționalizarea completă și în timp oportun a serviciilor pentru deszăpezirea drumurilor aflate în administrare, inclusiv cele ale operatorilor economici cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii în acest sens;
e) verificarea și completarea stocurilor de materiale antiderapante necesare pentru intervenție, în vederea asigurării viabilității drumurilor de interes local;
f) informarea populației și a operatorilor economici de pe raza unităților administrativ-teritoriale cu privire la obligațiile pe care le au în curățarea aleilor, trotuarelor și a țurțurilor de gheață de pe clădiri, indiferent de proprietar;
g) actualizarea listelor cu femeile gravide la termen, cu bolnavii dializați și organizarea, la nevoie, sau acordarea de sprijin în vederea transportului preventiv al acestora la unitățile spitalicești, mai ales din zonele cunoscute ca fiind greu accesibile în condiții de iarnă sau posibil să rămână blocate din punct de vedere al accesului auto;
h) identificarea și/sau verificarea situațiilor persoanelor fără adăpost sau nevoiașe, a persoanelor în vârstă care locuiesc singure sau a persoanelor care locuiesc în spații ce nu asigură un confort termic minim necesar;
i) identificarea unor mijloace de transport și tractare pentru a acorda ajutor, la nevoie, participanților la trafic imobilizați din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile;
j) verificarea și pregătirea, la nevoie, a spațiilor de cazare, precum și a cazarmamentului necesar evacuării populației, dacă situația o impune”, se arată într-un comunicat de presă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Construirea primului supermarket Penny dintr-o comună din Alba aproape de start: Când vor începe lucrările
Construirea primului supermarket Penny dintr-o comună din Alba aproape de start Miercuri, 14 ianuarie 2026, a fost emis anunțul privind începerea lucrărilor pentru construirea noului supermarket Penny din Jidvei, a anunțat primăria locală. Investiția este în valoare de 9,19 milioane lei. „Începerea lucrărilor autorizate vor avea loc marți, 20 ianuarie 2026, la ora 8.00. Construirea […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 26.01.2026-01.02.2026 și 19.01.2026-25.01.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 26.01.2026-01.02.2026 și 19.01.2026-25.01.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 26.01.2026-01.02.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. ALBA IULIA – Str. VASILE GOLDIS, Str. STEFAN LUCHIAN, Str. ROJOMAL, Str. PINULUI, Str. NICOLAE […]
Bărbat din Jidvei, prins în timp ce tăia arbori ilegal, REȚINUT după ce a amenințat cu moartea un bărbat aflat la vânătoare
Bărbat din Jidvei, prins în timp ce tăia arbori ilegal, REȚINUT după ce a amenințat cu moartea un bărbat aflat la vânătoare Un bărbat de 39 de ani din comuna Jidvei a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tâlhărie și tăiere ilegală de arbori din fondul forestier național, după ce […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Fost-ai lele…”: România, printre cele mai ieftine țări din UE în 2024 la capitolul costul alimentellor
Români, printre cele mai ieftine țări din UE în 2024 la capitolul costul alimentelor În 2024, România și Bulgaria au...
Provocările periculoase pe TikTok pot deveni pe loc dosare penale: Transmisiunile live, în care tinerii sunt încurajați să comită fapte ilegale și adună mii de vizualizări, pot avea urmări grave. Avertismentul Poliției
Provocările periculoase pe TikTok pot deveni pe loc dosare penale: Transmisiunile live, în care tinerii sunt încurajați să comită fapte...
Știrea Zilei
FOTO | Bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”, amendat pentru „perturbarea activităților desfășurate de un grup de cetățeni”: „De cei care m-au lovit n-am auzit încă nimic”
Bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”, amendat pentru „perturbarea activităților desfășurate...
ACCIDENT pe autostrada A1, în Alba: Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit pe sensul de mers Sebeș – Sibiu
ACCIDENT pe autostrada A1, în Alba: Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit pe sensul de mers Sebeș – Sibiu...
Curier Județean
Construirea primului supermarket Penny dintr-o comună din Alba aproape de start: Când vor începe lucrările
Construirea primului supermarket Penny dintr-o comună din Alba aproape de start Miercuri, 14 ianuarie 2026, a fost emis anunțul privind...
Gerul se întoarce: Măsuri de urgență dispuse în Alba pentru protejarea populației. Care sunt?
Gerul se întoarce: Măsuri de urgență dispuse în Alba pentru protejarea populației Deoarece perioada următoare gerul o să iți facă...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
16 ianuarie: Biserica Ortodoxă prăznuiește Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru
16 ianuarie: Biserica Ortodoxă prăznuiește Cinstitul lanţ al Sfântului Apostol Petru Amintirea de Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru este...
16 ianuarie | Ziua statului degeaba, sărbătorită în toată lumea
16 ianuarie | Ziua statului degeaba, sărbătorită în toată lumea În 16 ianuarie, este Ziua Internaţională a Statului Degeaba. Se...