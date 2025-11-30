George Simion reales la șefia AUR în cadrul Congresului Național de la Sebeș. Liderul partidului a fost singurul candidat

George Simion a fost reales la șefia Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) în cadrul Congresului Național al partidului, care a avut loc duminică, 30 noiembrie, într-o sală de evenimente din Sebeș, județul Alba. Simion a fost singurul candidat pentru un nou mandat de președinte al AUR.

La deschiderea lucrărilor congresului, președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, Petrișor Peiu, a invitat pe scenă doi preoți care au binecuvântat evenimentul, marcând începutul oficial al reuniunii.

În urma procesului intern de vot desfășurat între 24 și 27 noiembrie, prin intermediul platformei electronice a partidului, Petrișor Peiu a fost ales președinte al CNC, iar ca vicepreședinți au fost desemnați Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

AUR a fost lansată în 2019, de Ziua Națională, la Alba Iulia, ca inițiativă a mișcării politice „România Mare în Europa”, constituită după campania lui George Simion pentru alegerile europarlamentare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI