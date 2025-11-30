Rămâi conectat

Actualitate

George Simion reales la șefia AUR în cadrul Congresului Național de la Sebeș. Liderul partidului a fost singurul candidat

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 5 minute

în

De

Festival de Romania 2025

George Simion reales la șefia AUR în cadrul Congresului Național de la Sebeș. Liderul partidului a fost singurul candidat

George Simion a fost reales la șefia Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) în cadrul Congresului Național al partidului, care a avut loc duminică, 30 noiembrie, într-o sală de evenimente din Sebeș, județul Alba. Simion a fost singurul candidat pentru un nou mandat de președinte al AUR.

La deschiderea lucrărilor congresului, președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, Petrișor Peiu, a invitat pe scenă doi preoți care au binecuvântat evenimentul, marcând începutul oficial al reuniunii.

Citește și: VIDEO | Huiduieli din partea susținătorilor AUR la Alba Iulia, la momentul depunerii coroanei în numele președintelui României, Nicușor Dan

În urma procesului intern de vot desfășurat între 24 și 27 noiembrie, prin intermediul platformei electronice a partidului, Petrișor Peiu a fost ales președinte al CNC, iar ca vicepreședinți au fost desemnați Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

AUR a fost lansată în 2019, de Ziua Națională, la Alba Iulia, ca inițiativă a mișcării politice „România Mare în Europa”, constituită după campania lui George Simion pentru alegerile europarlamentare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Radu Georgescu despre 1 Decembrie: „90% dintre oameni vor fi și mai săraci, iar 10% vor fi și mai bogați”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 14 minute

în

30 noiembrie 2025

De

Radu Georgescu despre 1 Decembrie: „90% dintre oameni vor fi și mai săraci, iar 10% vor fi și mai bogați” Economistul și antreprenorul Radu Georgescu a publicat recent pe contul său de Facebook o analiză care atrage atenția asupra schimbărilor economice globale și asupra modului în care deciziile băncilor centrale afectează viața de zi cu […]

Citește mai mult

Actualitate

Aplicația destinată „micii recalculări”, încă în faza de testare, la Bucureşti: Peste 3.300 de cereri de recalculare a drepturilor de pensie, înregistrate în Alba anul acesta

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

30 noiembrie 2025

De

Aplicația destinată „micii recalculări”, încă în faza de testare, la Bucureşti: Peste 3.300 de cereri de recalculare a drepturilor de pensie, înregistrate în Alba anul acesta În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural Alba, prefectul Nicolae Albu a solicitat conducerii Casei Județene de Pensii Alba detalii privind măsurile manageriale concrete adoptate pentru reducerea timpului de […]

Citește mai mult

Actualitate

AUR își alege noua conducere la Sebeș. George Simion candidează singur pentru un nou mandat

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 9 ore

în

30 noiembrie 2025

De

AUR își alege noua conducere la Sebeș. George Simion candidează singur pentru un nou mandat AUR își desemnează noua conducere la Sebeș, județul Alba, acolo unde partidul a decis să organizeze Congresul din acest an, considerând orașul “locul de unde AUR a pornit la drum și unde, simbolic, se scrie istoria unității românilor”. George Simion […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 minute

George Simion reales la șefia AUR în cadrul Congresului Național de la Sebeș. Liderul partidului a fost singurul candidat

George Simion reales la șefia AUR în cadrul Congresului Național de la Sebeș. Liderul partidului a fost singurul candidat George...
Actualitateacum 14 minute

Radu Georgescu despre 1 Decembrie: „90% dintre oameni vor fi și mai săraci, iar 10% vor fi și mai bogați”

Radu Georgescu despre 1 Decembrie: „90% dintre oameni vor fi și mai săraci, iar 10% vor fi și mai bogați”...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Inaugurarea Casei Memoriale Camil Velican: Locul unde a trăit primul primar român din Alba Iulia. Au avut loc ședințe ale Consiliului Dirigent, care a pregătit Marea Unire

VIDEO | Inaugurarea Casei Memoriale Camil Velican: Locul unde a trăit primul primar român din Alba Iulia. Au avut loc...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Huiduieli din partea susținătorilor AUR la Alba Iulia, la momentul depunerii coroanei în numele președintelui României, Nicușor Dan

Huiduieli din partea susținătorilor AUR la Alba Iulia, la momentul depunerii coroanei în numele președintelui României Depunerile de coroane de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 ore

FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și o Dacia Spring s-au ciocnit. Cum s-a produs impactul

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și o Dacia Spring s-au ciocnit. Cum a avut loc incidentul Un accident...
Curier Județeanacum 5 ore

FOTO | Două generații și o tradiție în uniformă: Tată, fiu și fiică vor defila împreună la Alba Iulia de 1 Decembrie

FOTO | Două generații și o tradiție în uniformă: Tată, fiu și fiică vor defila împreună la Alba Iulia de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Politică Administrațieacum 4 zile

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

Sărbătoarea Sfântului Andrei: superstiții și credințe populare. Ce nu ai voie să faci pe 30 noiembrie

Sărbătoarea Sfântului Andrei: superstiții și credințe populare. Ce nu ai voie să faci pe 30 noiembrie Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor,...
1 Decembrie Alba Iulia, artificii de zi, mesaje de 1 decembrie, felicitari, ziua nationala, catedrala incoronarii 1 Decembrie Alba Iulia, artificii de zi, mesaje de 1 decembrie, felicitari, ziua nationala, catedrala incoronarii
Opinii - Comentariiacum 11 ore

MESAJE de ZIUA NATIONALA, 1 DECEMBRIE 2025. SMS-uri, felicitări, urări și mesaje pe care le puteți trimite prietenilor

Mesaje de Ziua Nationala, 1 Decembrie 2025 • La mulți ani România! Urări și felicitări de Ziua Națională a României....

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea