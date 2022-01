Gazul produs în România de Petrom și Romgaz mai SCUMP cu 50% decât cel importat de la Gazprom din Rusia

TVA-ul pentru gaze și energie ar putea fi de 5%, de la 1 februarie: Măsuri pentru ieftinirea facturilor

Pachetul de măsuri menit „să stopeze escaladarea prețurilor și ieftinirea facturilor la populație cât și în economie”, a fost finalizat, a anunțat, luni, Marcel Ciolacu, liderul PSD. Acesta spune că reducerea TVA de la 19% la 5% pentru energie și gaze naturale este suportabilă de către bugetul statului iar măsura trebuie implementată de la 1 februarie. Totodată, Ciolacu a criticat fostul guvern pentru liberalizarea prețului la energie electrică în timpul pandemiei.

„Am finalizat tot pachetul de măsuri, toate cele trei componente, astfel încât să stopăm această escaladare a prețurilor, să ieftinim facturile atât către populație, cât și către economie și să încercăm să compensăm de la bugetul statului atât cât își permite bugetul statului, astfel încât să nu afecteze zona de investiții și ce ne-am propus pentru acest an.

Avem aceste măsuri finalizate. Mai discutăm acum la ora 10:00 cu membrii Guvernului din partea PSD, cu Biroul Permanent Național și la ora 17:00 în coaliție. Am avut discuții, inclusiv în cursul zilei de ieri, cu domnul prim-ministru și alaltăieri și cu domnul președinte Cîțu.

(Reducerea TVA de la 19% la 5% pentru energie și gaze naturale) este suportabilă de către bugetul statului și îmi mențin părerea că această măsură trebuie luată începând cu data de 1 februarie”, a declarat Marcel Ciolacu, la sediul PSD.

Liberalii iau în calcul compensări în plus la gaze.

„Cred că sunt mai multe variante. Am văzut ce s-a întâmplat în Franța cu plafonarea prețurilor la energie la cea mai mare companie de stat. Aceasta este o măsură pe care am putea s-o luăm.

După ce avem o decizie finală luată în coaliție, vom veni și vă vom prezenta.

Sunt mai multe măsuri și au o coerență între ele.

La ședința de coaliție este invitat și ministrul Energiei, reprezentanții ANRE, ANPC”, a spus acesta.

„Vedem că este afectată toată Europa, și nu numai. Nu cred că cel mai important acum este să găsim cine este vinovat. Dacă doriți o părere personală, nu este admis să liberalizezi prețul în plină pandemie, fără să gândești efectele”, a mai precizat președintele Camerei Deputaților.

Legat de membrii PSD care au cerut demisia ministrului Energiei, Virgil Popescu, liderul social-democraților spune că „această decizie se ia în cadrul coaliției împreună cu prim-ministrul”.

PSD vrea reducerea TVA la energie și gaze naturale de la 1 februarie, după ce anterior șeful Guvernului, Nicoale Ciucă, a declarat că va propune coaliției de guvernare noi măsuri de compensare a facturii la energie care să intre în vigoare de la 1 aprilie.

„Putem reduce TVA-ul nu doar la energie, ci și la gaze naturale – și nu la 1 aprilie, ci din 1 februarie. Acum, nu în aprilie, factura energetică îi arde cel mai tare pe oameni. Așa face Polonia, din 1 februarie: TVA ZERO la gaze, îngrășaminte și mâncare, plus taxe reduse la carburanți”, a spus atunci Ciolacu.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a comentat propunerile făcute de președintele PSD. El spune că este o postare electorală și că o încercare de a introduce TVA zero a încercat și fostul președinte al social-democraților, Liviu Dragnea.

Sursa: digi24.ro