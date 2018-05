Garda Romană de la Alba Iulia, rămâne fără unul dintre ”comandanți”. Istoricul Tudor Roșu, unul dintre realizatorii și coordonatorii spectacolelor de reenactment și-a anunțat retragerea

Festivalul Roman Apulum, desfășurat recent la Alba Iulia, a fost fără îndoială un succes și a strâns cel mai numeros public de până acum, însă, se pare, că a pus o mare presiune și a creat disensiuni între protagoniștii organizatori ai evenimentului – angajații Muzeului Național al Unirii. Rezultatul imediat este că istoricul Tudor Roșu, unul dintre realizatorii și coordonatorii spectacolelor de reenactment și-a anunțat ieri retragerea:

”Timp de 8 ani am dezvoltat un produs – reenactmentul-spectacol. Focarul a fost la Alba Iulia, insa am itinerat acest produs mai peste tot in Romania si in vreo 10 tari europene. Acest program a fost unul de succes, s-a dovedit a fi sustenabil si a crescut in permanenta, facand cinste si orasului, si judetului si institutiei unde lucrez. Numarul spectatorilor care au asistat la spectacolele noastre in acesti 8 ani merge, cred, spre 1 milion. Nu am crescut acest produs singur, insa pe unele zone ale sale consider ca am avut contributia esentiala. Desi imi vine greu sa renunt la el, trebuie sa o fac. In acesti ani au fost nenumarate sicane in contra proiectului si a echipei sale, aproape niciodata asumate, la care se adauga sfidarea si nerecunoasterea reala (dincolo de cuvinte aruncate la intamplare) a rolului meu in acest proiect. Ma declar invins. De azi inainte activitatea mea in domeniul reenactmentului inceteaza”, a scris Tudor Roșu.

Anunțul postat pe rețeaua de socializare a atras zeci de comentarii în care prietenii il roagă să nu renunțe sau îi urează succes pentru viitoarele proiecte.

Deocamdată el se arată de neclintit, răspunzându-le: ”Mersi de gandurile bune. In nici un caz nu vreau sa starnesc simpatii cu asta, ori rugaminti de a nu renunta. E un anunt pentru colaboratori si persoane interesate direct in fenomen”.

Sursa: facebook.com/ Foto: Festivalul Roman Apulum 2018