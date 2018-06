Furnizarea apei potabile se întrerupe, marți, în Lancrăm, pentru lucrări de mentenanță și reparații la o conductă

In data de 05.05.2018, incepand cu ora 04.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile in localitatea Lancram, in vederea efectuarii unor lucrari de mentenanta si reparatii a conductei Dn1000 mm(FIR I), zona pod rau Mures. Estimam durata acestor lucrari la 24 h.

”La reluarea furnizarii pot aparea local depasiri ale parametrului turbiditate, fiind nevoiti sa procedam la purjarea apei (spalari locale), pana la incadrarea acesteia in parametrii de calitate, situatie in care rugam clientii, sa foloseasca apa numai in scopuri menajere”, transmite APA CTTA Alba.

”Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției. Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, potrivit sursei citate.

loading...