Fumatul în spațiile publice, interzis minorilor: Ce amenzi riscă cei prinși. Proiect de lege
Un proiect de lege a fost depus la Senat, de mai mulți parlamentari, care prevede ca legea să interzică direct minorilor să mai fumeze în spațiile publice.
Copiii ar putea primi amenzi pentru fumat, măsură prin care inițiatorii încearcă să reducă numărul tinerilor fumători, în conformitate cu recomandările Uniunii Europene.
Proiectul depus în Parlament prevede o interdicție totală în orice spațiu public, atât închis, cât și deschis, incluzând străzi, trotuare, stații de autobuz și parcuri.
Propunerea legislativă include în mod explicit și țigările electronice, precum și dispozitivele de vapat.
„Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt scăpate de sub control. Tot mai mulți minori ajung să fie dependenți de nicotină. Scopul acestei inițiative rămâne acela de a îmbunătăți sănătatea preventivă a copiilor noștri”, a declarat Ștefan Tănasă, inițiatorul legii, deputat USR.
Proiectul de lege este momentan în dezbatere publică. Acesta prevede o sancțiune între 100 și 500 de lei sau avertisment, dacă un minor este prins în timp ce fumează în spațiul public, potrivit PRO TV.
