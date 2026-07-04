Fraudă la Bacalaureat în Alba: Suspecții au folosit ochelari inteligenţi şi căşti audio minuscule pentru a-i ajuta pe candidaţi să promoveze
Fraudă la Bacalaureat în Alba: Suspecții au folosit ochelari inteligenţi şi căşti audio minuscule pentru a-i ajuta pe candidaţi să promoveze
Mai multe percheziții au avut loc, vineri dimineață, în mai multe județe din țară, printre care și Alba, într-un dosar privind fraudarea examenului de bacalaureat. Anchetatorii suspectează că mai mulți elevi ar fi primit rezolvările subiectelor în timpul desfășurării probei.
Suspecţii foloseau ochelari inteligenţi şi căşti audio minuscule pentru a-i ajuta pe candidaţi să promoveze cu note mari bacalaureatul. Cu o mie de euro vindeau un examen lipsit de griji. Deocamdată 5 indivizi au fost reţinuţi, potrivit Observator.
La celălalt capăt al firului erau indivizi cu vârste cuprinse între 27 şi 44 de ani. Încasau între câteva sute şi câteva mii de lei pentru serviciile lor. Şi aveau clienţi destui, pentru că promiteau note mari, sigure: zeci de candidaţi ar fi promovat bacalaureatul cu ajutorul lor în fiecare sesiune. Cereau 1.500 de lei pe disciplină sau 5.000 de lei pentru promovarea tuturor examenelor.
,,Sumele obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj”, a explicat Mădălina Crişan, purtător de cuvânt IPJ Alba, notează sursa citată.
Metoda de furt şi-a dovedit eficienţa încă de la Evaluarea Naţională. Subiectele au fost atunci fotografiate şi răspândite pe reţelele de socializare imediat după ce candidaţii au intrat în sală. Contrar regulamentului.
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Reamintim că, patru bărbați din Alba și unul din Sibiu au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar cu privire la suspiciuni de divulgare de informații nepublice în scopul fraudării examenelor de Bacalaureat.
Pe baza probelor administrate, organele de urmărire penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 5 suspecți, pentru comiterea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat, constând în suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2023–2026, aceștia au creat și consolidat o rețea de persoane, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat de către zeci de candidați, la fiecare sesiune organizată în vederea susținerii examenului, pentru obținerea unor sume de bani.
Astfel, unii candidați filmau subiectele în sălile de examen și le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane, iar suspecții le transmiteau unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată. Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj.
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