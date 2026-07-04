Curier Județean

Prezența unui URS, semnalată în comuna Valea Lungă: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. La fața locului intervine un echipaj de jandarmi

Bogdan Ilea

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Prezența unui URS, semnalată în comuna Valea Lungă: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. La fața locului intervine un echipaj de jandarmi 

În comuna Valea Lungă a fost semnalată prezența unui urs, a anunțat Jandarmeria Alba, sâmbătă, 4 iulie 2026, la ora 09:40.

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Potrivit I.J.J Alba, în comuna Valea Lungă a fost semnalată prezența unui urs. 

La fața locului se deplasează  de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

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