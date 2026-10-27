Autovehicule dezmembrate parțial și deșeuri periculoase, depozitate ilegal, descoperite de polițiști la Vințu de Jos. Bărbat de 52 de ani, cercetat

Un bărbat de 52 de ani ar fi depozitat, fără autorizație, mai multe autovehicule dezmembrate parțial și alte materiale, pe un teren din Vințu de Jos.

Polițiștii au indisponibilizat peste 12 tone de deșeuri periculoase și peste 5 tone de deșeuri nepericuloase.

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 octombrie 2026, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au descoperit, pe un teren aflat pe raza localității Vințu de Jos, mai multe autovehicule dezmembrate parțial, precum și alte deșeuri periculoase și nepericuloase depozitate.

Din verificări a reieșit că un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Vințu de Jos, fără a deține autorizație, a depozitat, pe un teren din localitatea Vințu de Jos, mai multe autovehicule dezmembrate parțial, precum și alte deșeuri periculoase și nepericuloase

Polițiștii au indisponibilizat cantitatea de 12.036 kilograme și 5 litri de deșeuri periculoase, precum și cantitatea de 5.210 kilograme de deșeuri nepericuloase.

În continuare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate.

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