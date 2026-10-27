Tânăr de 20 de ani, fără permis, implicat într-un accident între Fărău și Ocna Mureș: A abandonat mașina și a plecat de la fața locului

Un tânăr de 20 de ani din Ocna Mureș este cercetat de polițiști după ce ar fi fost implicat într-un accident rutier produs pe DJ 107 D, la Hopârta.

Autoturismul avariat a fost găsit abandonat, fără nicio persoană în apropiere, iar șoferul a fost identificat ulterior la domiciliul său.

Conform IPJ Alba, la data de 26 octombrie 2026, în jurul orei 04.56, polițiștii rutieri din municipiul Aiud au fost sesizați de către o persoană, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107 D, pe raza localității Hopârta, a avut loc un eveniment rutier, iar la fața locului, nu se află nicio persoană.

În vederea verificării aspectelor sesizate, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă. Pe DJ 107 D, pe raza localității Hopârta, pe sensul de mers Fărău – Ocna Mureș, se afla un autoturism avariat, fără a fi identificată o persoană. Ulterior, polițiștii au identificat conducătorul autoturismului, la domiciliul său, fiind vorba despre un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Ocna Mureș. Acesta, în vederea stabilirii alcoolemiei, întrucât nu a putut fi testat din cauza leziunilor suferite, precum și a acordării de îngrijiri medicale de specialitate, a fost transportat la Spitalul Municipal Aiud.

Verificările au relevat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere și vătămare corporală din culpă, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul.

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