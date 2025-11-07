Fraudă de 72.000 de euro la Sebeș cu transporturi fictive, anchetată de Parchetul Alba. O femeie din Argeș a fost REȚINUTĂ

Fraudă de 72.000 de euro la Sebeș cu transporturi fictive, anchetată de Parchetul Alba. Femeia din Argeș a fost REȚINUTĂ

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat pe 6 noiembrie 2025 mai multe percheziții în județul Argeș. Au fost vizate atât sediile unor firme, cât și locuințele unor persoane, într-un dosar legat de înșelăciune și falsuri, în care se cercetează modul în care au fost însușite ilegal bunuri ce ar fi trebuit să fie transportate.

În urma verificărilor, o femeie a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce inițial a fost reținută 24 de ore, fiind acuzată de înșelăciune și prejudiciu de aproximativ 72.000 de euro. Totodată, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra unei case deținută de aceasta, pentru recuperarea prejudiciului, urmând ca autoritățile să ofere detalii suplimentare când situația o va permite.

Redăm mai jos comunicatul de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba:

În cursul zilei de 06.11.2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat percheziții domiciliare în 5 locații de pe raza județului Argeș, reprezentând sediile unor societăți comerciale, precum și domiciliile unor persoane fizice, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări cu privire la comiterea infracțiuniilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Ulterior, în aceeaşi dată, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus:

– punerea în mişcare a acţiunii penale față de o inculpată de sex feminin, aflată în stare de reținere pe o durată de 24 ore, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune;

– luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpată pe o durată de 60 zile, perioadă în care inculpata trebuie să respecte obligaţiile impuse de art. 215 alin. 1 C.proc.pen. Inculpatei i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că:

În perioada iulie-august 2023, o persoană fizică de sex feminin, prin invocarea calității de transportator și sub pretextul oferirii unor servicii de transport, în scopul dobândirii unor foloase patrimoniale injuste, a indus în eroare angajații unei societăți comerciale din Sebeș cu privire la încheierea și efectuarea unui transport, prezentând acestora în mod nereal că va executa transportul, în realitate procedând la însușirea bunurilor care ar fi trebuit să fie transportate și valorificarea acestora către terți, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de circa 72.000 euro.

Tot în data de 06.11.2025, prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unui imobil tip casă de locuit, aflat în proprietatea inculpatei, în vederea recuperării prejudiciului.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauze, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că efectuarea perchezițiilor domiciliare, luarea măsurii controlului judiciar și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

