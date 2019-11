Fotografie INCREDILBILĂ dintr-o secție de votare. Un BUTOI (de varză?) transformat în URNĂ de VOT

Imagini incredibile dintr-o sectie de votare din județul Valcea. Locuitorii trebuie sa introducă buletinele de vot pentru alegerile prezidențiale într-un butoi.

Aceasta situatie are loc in satul Ramesti, comuna Susani. Urna in care ar trebui sa fie introduse voturile este un butoi de platic.

„Judetul Valcea, comuna Susani, sat Ramesti, 2019. Atat au putut! Imaginati-va cate butoaie vor fi la alegerile locale!” a scris Cristi Campean pe Facebook.