FOTO | Ziua Internațională a Reducerii Riscului de Dezastre, marcată de ISU Alba. Activități pentru copii și adulți în municipiu, cu demonstrații de prevenție și sesiuni educative

Ziua Internațională a Reducerii Riscului de Dezastre, marcată de ISU Alba. Activități pentru copii și adulți în municipiu

Duminică, 13 octombrie 2025, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba a marcat Ziua Internațională a Reducerii Riscului de Dezastre, printr-o serie de activități dedicate conștientizării și prevenirii riscurilor la nivelul comunității.

Evenimentele s-au desfășurat sub egida Platformei Naționale pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre (PNRRD), în acord cu tema propusă anul acesta de Națiunile Unite: creșterea gradului de conștientizare privind vulnerabilitatea la dezastre a copiilor și tinerilor.

Reprezentanții ISU Alba au evidentiat importanța educației preventive și a implicării tinerilor în construirea unor comunități mai reziliente, menționând că reducerea riscurilor începe cu informarea corectă și reacția responsabilă în fața situațiilor de urgență.

„Nu lăsați pe mâine ce puteți face azi! Învățați cum să reacționați în cazul producerii unei situații de urgență”, este mesajul transmis de ISU Alba, în contextul acestei zile.

Pe parcursul zilei, pompierii au desfășurat activități educative și demonstrative, în școli și spații publice, menite să încurajeze cetățenii, în special copiii și tinerii, să adopte un comportament preventiv și să cunoască măsurile de protecție în caz de cutremure, incendii sau inundații.

ISU Alba reamintește că informații utile despre comportamentul în situații de urgență pot fi accesate pe portalul fiipregatit.ro

