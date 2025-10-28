Rămâi conectat

FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud

acum 3 ore

Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate ]n curând pe principalele monumente și atracții din municipiul Aiud. 

„Descoperirea obiectivelor turistice din Aiud devine digitalizată și mai simplă!

În curând, 22 de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din orașul nostru.

Printr-o simplă scanare, vizitatorii vor putea afla povești și informații interesante despre locurile, monumentele și istoria orașului nostru.

Mulțumim Asociației Călător prin România pentru sprijinul oferit — plăcuțele vor fi realizate gratuit!

Un pas mic pentru noi, un pas mare pentru un Aiud mai modern și mai aproape de cetățeni și vizitatori!”, au transmis, luni, 27 octombrie 2025, reprezentanții Primăriei Aiud.

