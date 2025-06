FOTO | Zara Negură, absolventa de 10 de la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș: Tânăra este și șefă de promoție și va studia în Irlanda inginerie biomedicală

Zara Negură, absolventa de 10 de la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș: Tânăra este și șefă de promoție și va studia în Irlanda inginerie biomedicală

Zara Negură, absolventă a Colegiului Național ”Lucian Blaga” din Sebeș, profilul Matematică-Informatică, este una din cele două eleve din județul Alba care a obținut media zece la Bacalaureat 2025.

Reușita elevei din Sebeș este cu atât mai remarcabilă cu cât Zara a trebui să recupereze materia predată timp de un an, perioadă în care a fost plecată prin programul FLEX în SUA, unde a învățat la o școală de stat alături de elevi americani.

Zara a dat Bacalaureatul la Limba și Literatura Română, Matematică și Fizică și declarat pentru ziarulunirea.ro că examenul i s-a părut în general destul de ușor, cu toate că a avut emoții la proba de limba și literatura română: ”Am avut ceva emoții la română, dar mi-a plăcut subiectul care a picat și a fost bine până la urmă”.

Tânăra absolventă s-a pregătit intensiv pentru examenul de Bacalaureat 2025, prin foarte multă muncă și dedicare: ”Eu am fost plecată anul trecut în SUA și mi-a fost mai greu să recuperez materia pe un an, dar am reușit cu ajutorul profesorilor, cărora le și mulțumesc pe această cale că m-au ajutat și reușit să recuperez materia”.

Pe viitor, Zara vrea să studieze ingineria biomedicală la o universitate din Irlanda: ”Acesta a fost unul din motivele pentru care am muncit atât de mult, la admitere contând media de la Bacalaureat. Dar am învățat foarte mult și pe parcursul anilor”, a mărturisit tânăra din Sebeș.

De asemenea, Zara a fost șefă de promoție la Colegiul Național ”Lucian Blaga” din Sebeș, absolvind cei patru ani de liceu cu media 9,96: ”Am avut o singură medie de 9 în toți cei patru ani, în clasa a XII-a. La admitere vor conta mediile din liceu și media la Bacalaureat, nu voi da examen de admitere, doar CV-ul meu”, mai spune eleva.

Vestea că a obținut una din cele două note de 10 din județul Alba a bucurat-o nespus pe Zara: ”Sunt foarte fericită, dar și foarte recunoscătoare pentru că am depus foarte mult efort anul acesta, dar împlinită pentru că toată această muncă a fost răsplătită de acest rezultat. Mai mult, această medie mă va ajuta să ajung acolo unde îmi doresc să studiez”. a concluzionat eleva de 10 de la Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI