FOTO | XEO Academy, echipa de robotică a Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, calificată la etapa națională „FIRST LEGO League Challenge” 2026: Lista laureaților „regionalei” din Cetatea Marii Uniri

XEO Academy, echipa de robotică a Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, calificată la etapa națională „FIRST LEGO League Challenge” 2026: Lista laureaților „regionalei” din Cetatea Marii Uniri

XEO Academy, echipa de robotică a Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, s-a calificat la etapa națională „FIRST LEGO League Challenge” 2026, în urma „regionalei” desfășurate sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în Cetatea Marii Uniri.

Etapa națională (finală) se va desfășura în 8 martie, la Academia de Studii Economice (ASE) București, cu participarea a 30 de echipe.

Municipiul Alba Iulia a găzduit Regionala FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia, un eveniment dedicat educației STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică), creativității și spiritului de echipă, adresat copiilor și adolescenților cu vârste între 9 și 16 ani.

Evenimentul a avut loc la Mercur Events și a fost o reușită deplină, după cum au apreciat toți cei prezenți.

Lista completă a echipelor calificate la etapa națională în urma „regionalei” de la Alba Iulia:

Brainery (Timișoara) – champion

INVENTIFORCE (Brașov) – robot game

Gear Maniacs Junior (Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu) – innovation

RoboTribe – core values (Școala Româno-Finlandeză din Sibiu)

XEO Academy (Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia) – robot design

Regionala a fost organizată de Asociația Clubul Informaticii Economice – CyberKnowledgeClub, partener oficial al programului FIRST LEGO League în România, împreună cu Team XEO #14278 (FIRST Tech Challenge), susținută de Asociația XEO, organizație care se implică în activitățile educaționale și de robotică ale elevilor din cadrul Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.

La Regionala de la Alba Iulia au luat parte 21 de echipe, din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sibiu și Vâlcea (inclusiv 10 echipe din județul Alba).

Echipele din Alba au fost, în afară de XEO Academy, InoBot – Colegiul Naţional ,,Inochentie Micu Clain” Blaj, FUTURE MINDS –Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, RTC CIUGUD–Școala Gimnazială Ciugud, ROBO-DOMȘA –Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, ROBOTEAM LPS –Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, A.I. LEGIO ROBOTICS –Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, RoboMinds – Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos și ROBODISCOVERY –Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia.

Pe parcursul zilei, echipele au participat la:

• Robot Game – meciuri pe teren oficial, în care roboții îndeplinesc misiuni punctate;

• Jurizare – evaluare pe trei componente: Proiect de Inovare, Robot Design și Core Values (valori FIRST: cooperare, respect, fair-play);

• Premiere – recunoașterea performanțelor și a progresului echipelor.

Susținătorul principal al evenimentului a fost STAR ASSEMBLY, companie care susține educația tehnică și inițiativele dedicate tinerilor, contribuind la dezvoltarea comunității locale și la formarea viitoarelor generații de specialiști.

