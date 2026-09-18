Foto: Volei Alba Blaj, victorie, 3-1, cu Mladost Zagreb, campioana Croației, în primul amical
Volei Alba Blaj, victorie, 3-1, cu Mladost Zagreb, campioana Croației, în primul amical, disputat în „Alba Blaj” Arena
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Peste o săptămână, reprezentanta României în Cupa CEV va organiza un turneu internațional, în perioada 25-27 septembrie. Vor fi prezente Maritza Plovdiv (campioana Bulgariei și participantă în Champions League) și ŽOK Ub (vicecampioana Serbiei și câștigătoarea Cupei). Ultimele repetiții vor fi în Grecia, la un alt turneu internațional, găzduit de AO Thiras (locul 3 ediția trecută, participantă în Challenge Cup).
Startul oficial va fi în 10 octombrie, în deplasare, în Divizia A1, în deplasare, la CSM Constanța. Peste o săptămână, la Tulcea, se dispută Supercupa României, cu CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții, când se va pune în joc primul trofeul al stagiunii.
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