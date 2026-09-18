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Foto: Volei Alba Blaj, victorie, 3-1, cu Mladost Zagreb, campioana Croației, în primul amical

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

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Volei Alba Blaj, victorie, 3-1, cu Mladost Zagreb, campioana Croației, în primul amical, disputat în „Alba Blaj” Arena

Volei Alba Blaj a disputat primul joc de pregătire, în fața fanilor, învingând, scor 3-1, vicecampioana Croației, HAOK Mladost Zagreb.

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O partidă test  în care gazdele au revenit de la 0-1, iar Guillermo Naranjo Hernández a folosit tot lotul avut la dispoziție, inclusiv coordonatoarea Gretell Moreno (Cuba, 28 ani), zilele acestea mai fiind așteptate ultimele jucătoare, să se alăture pregătirii.
A fost CSM Volei Alba Blaj – HAOK Mladost Zagreb 3-1 (21-25, 25-22, 25-18, 25-22)
Astăzi, la ora 16.00, tot în „Alba Blaj” Arena, este a doua partidă de verificare între cele două echipe, la concurență cu partida din Liga 3, CIL Blaj – Viitorul Arad, ce va începe la ora 17.00, la Tiur.

Peste o săptămână, reprezentanta României în Cupa CEV va organiza un turneu internațional, în perioada 25-27 septembrie. Vor fi prezente Maritza Plovdiv (campioana Bulgariei și participantă în Champions League) și ŽOK Ub (vicecampioana Serbiei și câștigătoarea Cupei). Ultimele repetiții vor fi în Grecia, la un alt turneu internațional, găzduit de AO Thiras (locul 3 ediția trecută, participantă în Challenge Cup).

Startul oficial va fi în 10 octombrie, în deplasare, în Divizia A1, în deplasare, la CSM Constanța. Peste o săptămână, la Tulcea, se dispută Supercupa României, cu CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții, când se va pune în joc primul trofeul al stagiunii.

Foto: Nicu GOGA (Radio Blaj)

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