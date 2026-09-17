Curier Județean

19 – 20 septembrie 2026 | Sărbătoarea sașilor – Festivalul șonenilor de pretutindeni: Parada porturilor populare, expoziții, concert aniversar, decernarea Medaliei Honterus și a Stelei de Onoare a Federației Sașilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

19 – 20 septembrie 2026 | Sărbătoarea sașilor – Festivalul șonenilor de pretutindeni: Parada porturilor populare, expoziții, concert aniversar, decernarea Medaliei Honterus și a Stelei de Onoare a Federației Sașilor

În zilele de 19 și 20 septembrie 2026, Șona devine locul de întâlnire al comunității săsești și al tuturor celor care prețuiesc istoria, tradițiile și patrimoniul multicultural.

Desfășurat în spațiile încărcate de istorie ale Cetății și Bisericii Evanghelice din Șona, festivalul propune două zile de manifestări culturale, educative și comunitare: expoziții dedicate patrimoniului săsesc, concerte aniversare, muzică de fanfară, parada porturilor populare, dansuri tradiționale, activități pentru copii, mese rotunde, lansări de carte și momente de evocare a unor personalități importante ale comunității.

Programul va debuta sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 13:00, cu activități artistice și educative pentru copii, urmate de deschiderea oficială, prezentarea tradiției „Rinnenfest”, vernisajele expozițiilor și un concert aniversar dedicat împlinirii a 120 de ani de la nașterea Gretei Lienert-Zultner.

Duminică, 20 septembrie, manifestările vor începe la ora 9:30, cu un program pentru copii și slujba festivă, continuând cu muzică de fanfară, parada porturilor populare și un amplu program cultural. În cadrul acestuia vor avea loc decernarea Medaliei Honterus, masa rotundă „Activitatea de tineret”, momente muzicale și lansarea volumului „Procesul Bisericii Negre din 1957–1958”.

Prin participarea sa la acest proiect, Centrul de Cultură „Augustin Bena” susține valorificarea patrimoniului cultural săsesc și transmiterea lui către generațiile tinere, ca parte vie și valoroasă a identității multiculturale a comunităților noastre.

PROGRAM Sărbătoarea sașilor – Festivalul șonenilor de pretutindeni

Sâmbătă, 19 septembrie 2026

13:00 – Program artistic și educativ pentru copii
Grădina de joacă Șona Connect

14:00 – Deschiderea oficială a Întâlnirii Sașilor 2026
Intrarea în Cetate

14:10 – Prezentarea tradiției „Rinnenfest” – dialog între doi țărani (HOG Schonau)
intrarea în Cetate

14:40 – Deschiderea expoziției „Șona – o comună multietnică, trecut, prezent și viitor”
Căminul Cultural
Deschiderea expoziției „Repere ale Patrimoniului cultural săsesc din județul Alba”
curtea Cetății

15:30 – Concert aniversar: 120 de ani de la nașterea Gretei Lienert-Zultner, Lider-Ziker & Angelika Meltzer
Căminul Cultural

16:30 – Cântăm împreună (HOG Schonau)
intrarea în Cetate

Duminică, 20 septembrie 2026

09:30 – Program pentru copii
Grădina de joacă Șona Connect

10:00 – Slujbă festivă – Biserica din Cetate
11:00 – Decernarea Stelei de Onoare a Federației Sașilor, domnului Martin Bottesch
Biserica din Cetate
Muzică de fanfară – curtea Cetății

12:00 – Parada porturilor populare
12:30 – Program cultural cu momente de dans popular și muzică de fanfară
Grădina de joacă Șona Connect

14:00 – Program festival – Biserica din Cetate
-Alocuțiuni
-Decernarea Medaliei Honterus
-Masă rotundă: „Activitatea de tineret”
-Momente muzicale cu Lisa Gartner și Jonathan Servatius-Depner

16:30 – Lansare de carte și discuție „Procesul Bisericii Negre din 1957-1958”
Biserica din Cetate

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Video | Care sunt prețurile la fructe și legume în Piața agroalimentară din Cetate, în Alba Iulia: Cât costă roșiile, ardeii, cartofii sau struguri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 25 de secunde

în

17 septembrie 2026

De

Care sunt prețurile la fructe și legume în Piața agroalimentară din Cetate, în Alba Iulia: Cât costă roșiile, ardeii, cartofii sau struguri Tarabele din Piața agroalimentară din Cetate, din Alba Iulia, sunt încărcate în această perioadă de fructe și legume de sezon. Prețurile diferă în funcție de produs și de proveniență. Cumpărătorii pot găsi roșii […]

Citește mai mult

Curier Județean

17 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

17 septembrie 2026

De

17 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează joi, 17 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Pompierii din Alba Iulia, solicitați la o casă părăsită de pe strada Vânătorilor pentru a salva o pisică: Ce s-a întâmplat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

17 septembrie 2026

De

Pompierii din Alba Iulia, solicitați la o casă părăsită de pe strada Vânătorilor pentru a salva o pisică: Ce s-a întâmplat Pompierii din Alba Iulia intervin joi, 17 septembrie, pentru salvarea unei pisici care a căzut într-o gură de canal sau într-o fântână, aflată în curtea unei case părăsite de pe strada Vânătorilor, potrivit primelor […]

Citește mai mult