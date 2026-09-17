19 – 20 septembrie 2026 | Sărbătoarea sașilor – Festivalul șonenilor de pretutindeni: Parada porturilor populare, expoziții, concert aniversar, decernarea Medaliei Honterus și a Stelei de Onoare a Federației Sașilor

În zilele de 19 și 20 septembrie 2026, Șona devine locul de întâlnire al comunității săsești și al tuturor celor care prețuiesc istoria, tradițiile și patrimoniul multicultural.

Desfășurat în spațiile încărcate de istorie ale Cetății și Bisericii Evanghelice din Șona, festivalul propune două zile de manifestări culturale, educative și comunitare: expoziții dedicate patrimoniului săsesc, concerte aniversare, muzică de fanfară, parada porturilor populare, dansuri tradiționale, activități pentru copii, mese rotunde, lansări de carte și momente de evocare a unor personalități importante ale comunității.

Programul va debuta sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 13:00, cu activități artistice și educative pentru copii, urmate de deschiderea oficială, prezentarea tradiției „Rinnenfest”, vernisajele expozițiilor și un concert aniversar dedicat împlinirii a 120 de ani de la nașterea Gretei Lienert-Zultner.

Duminică, 20 septembrie, manifestările vor începe la ora 9:30, cu un program pentru copii și slujba festivă, continuând cu muzică de fanfară, parada porturilor populare și un amplu program cultural. În cadrul acestuia vor avea loc decernarea Medaliei Honterus, masa rotundă „Activitatea de tineret”, momente muzicale și lansarea volumului „Procesul Bisericii Negre din 1957–1958”.

Prin participarea sa la acest proiect, Centrul de Cultură „Augustin Bena” susține valorificarea patrimoniului cultural săsesc și transmiterea lui către generațiile tinere, ca parte vie și valoroasă a identității multiculturale a comunităților noastre.

PROGRAM Sărbătoarea sașilor – Festivalul șonenilor de pretutindeni

Sâmbătă, 19 septembrie 2026

13:00 – Program artistic și educativ pentru copii

Grădina de joacă Șona Connect

14:00 – Deschiderea oficială a Întâlnirii Sașilor 2026

Intrarea în Cetate

14:10 – Prezentarea tradiției „Rinnenfest” – dialog între doi țărani (HOG Schonau)

intrarea în Cetate

14:40 – Deschiderea expoziției „Șona – o comună multietnică, trecut, prezent și viitor”

Căminul Cultural

Deschiderea expoziției „Repere ale Patrimoniului cultural săsesc din județul Alba”

curtea Cetății

15:30 – Concert aniversar: 120 de ani de la nașterea Gretei Lienert-Zultner, Lider-Ziker & Angelika Meltzer

Căminul Cultural

16:30 – Cântăm împreună (HOG Schonau)

intrarea în Cetate

Duminică, 20 septembrie 2026

09:30 – Program pentru copii

Grădina de joacă Șona Connect

10:00 – Slujbă festivă – Biserica din Cetate

11:00 – Decernarea Stelei de Onoare a Federației Sașilor, domnului Martin Bottesch

Biserica din Cetate

Muzică de fanfară – curtea Cetății

12:00 – Parada porturilor populare

12:30 – Program cultural cu momente de dans popular și muzică de fanfară

Grădina de joacă Șona Connect

14:00 – Program festival – Biserica din Cetate

-Alocuțiuni

-Decernarea Medaliei Honterus

-Masă rotundă: „Activitatea de tineret”

-Momente muzicale cu Lisa Gartner și Jonathan Servatius-Depner

16:30 – Lansare de carte și discuție „Procesul Bisericii Negre din 1957-1958”

Biserica din Cetate

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