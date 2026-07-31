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Foto: Volei Alba Blaj, achiziții de top: Anja Mazej (CSO Voluntari) și Radostina Marinova (Dinamo) | Lot complet pentru echipa din „Mica Romă” în stagiunea 2026/2027

Dan HENEGAR

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Foto: Volei Alba Blaj, achiziții de top: Anja Mazej (CSO Voluntari) și Radostina Marinova (Dinamo) | Lot complet pentru echipa din „Mica Romă” în perspectiva stagiunii 2026/2027

În dorința de a-și recâștiga supremația internă, vicecampioana României, Volei Alba Blaj, a reușit două achiziții importante de la rivale, falsul (universal) Radostina Marinova (Dinamo, ocupanta loculul 3 în Divizia A1) și libero-ul Anja Mazej (de la campioana CSO Voluntari)!

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Formația din „Mica Romă dă o lovitură contracandidatelor și implicit întărește concurența atât pentru Diana Vereș (cea mai bună voleibalistă a României anul trecut), cât și pentru Vittoria Piani (principala realizatoare sezonul anterior)

Radostina Marinova (27 de ani, internațională din Bulgaria) a evoluat o stagiune la Dinamo și a fost top scorer pentru gruparea din Ștefan cel Mare, terminând pe locul 4 în clasamentul celor mai bune marcatoare (cu 265 de puncte, prima Van de Vosse, CSO Voluntari, urmată de Piani). Anterior a avut exoeriențe in Indonezia (Jakarta Livin Mandiri), Italia (Vero Volley Milano, 2024/2025) sau Franța (RC Cannes, Paris Saint Cloud sau Evreux Volley Ball)

Anja Mazej, internațională din Slovenia (s-a calificat, recent, în finala European League), a evoluat la CSO Voluntari în două campionate 92025/2026, 2023/2024), între acestea intercalându-se experiența din Italia, la Igor Gorgonzola Novara (echipa care a câștigat Cupa CEV, 2025, în finală cu Volei Alba Blaj).

Lotul pentru sezonul următor:

*Ioana Mănăilă (21 ani, CSM Lugoj), Alexandra Botezat (27 ani, Italia), Viktoria Trcol, Bianca Grama – centri;

*Vittoria Piani, Radostina Marinova (27 ani, Dinamo) – universal;

*Diana Vereș, Anja Mazej (25 ani, CSO Voluntari) – libero;

*Kenya Malachias (Brazilia, 25 de ani), Gretell Moreno (Cuba, 28 ani) – coordonatoare;

*Nelmaira Váldez (Venezuela, 34 de ani), Sabine Haewegene (32 ani, Franța), Elina Rodriguez (29 ani, Argentina), Ksenia Oprya (21 ani, Rusia) – extreme

foto: Dinamo, CSO Voluntari

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