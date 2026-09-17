Video | Care sunt prețurile la fructe și legume în Piața agroalimentară din Cetate, în Alba Iulia: Cât costă roșiile, ardeii, cartofii sau struguri
Care sunt prețurile la fructe și legume în Piața agroalimentară din Cetate, în Alba Iulia: Cât costă roșiile, ardeii, cartofii sau struguri
Tarabele din Piața agroalimentară din Cetate, din Alba Iulia, sunt încărcate în această perioadă de fructe și legume de sezon. Prețurile diferă în funcție de produs și de proveniență.
Cumpărătorii pot găsi roșii de la 8 lei kilogramul, cartofi albi la 3 lei kilogramul sau struguri la 10 lei kilogramul.
Printre produsele disponibile se numără roșiile de Gârbova, vândute cu 12 lei kilogramul, în timp ce alte soiuri de roșii costă aproximativ 8 lei/kg. Ardeiul roșu pentru bulion, adus din Mihalț, se vinde cu 5 lei/kg, ardeiul galben cu 7 lei/kg, iar gogoșarii din Oltenia pot fi cumpărați cu aproximativ 8,50 lei/kg. Pentru ardeiul iute, prețul ajunge la 20 de lei/kg.
La capitolul legume, cartofii albi se vând cu 3 lei/kg, varza roșie cu 6 lei/kg, iar conopida cu 8 lei/kg. Usturoiul ajunge la 25 de lei/kg, iar pătrunjelul la 16 lei/kg. Porumbul este vândut cu 3 lei bucata.
Și fructele de sezon sunt prezente pe tarabe. Perele și strugurii costă aproximativ 10 lei/kg, în timp ce prunele se găsesc la 7 lei/kg.
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