Ştirea zilei

Urși semnalați în localitatea Valea Bistrii, Câmpeni și la Căpâlna, Săsciori: Mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Urși semnalați în localitatea Valea Bistrii, Câmpeni și la Căpâlna, Săsciori: Mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Prezența a doi urși a fost semnalată joi noaptea, în jurul orei 23.00, în localitatea Valea Bistrii, Câmpeni și la Căpâlna, Săsciori. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă.

În localitatea Valea Bistrii a fost semnalată prezența unui urs. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

Un alt urs semnalat în satul Căpâlna ( comuna Săsciori). La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau

chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

Intervențiile sunt în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

În ciuda reclamațiilor (i)liberale, CNA nu a închis microfonul Carolina TV. Emisiunea ,,Fapte și vorbe”, nu a avut nicio abatere

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

17 septembrie 2026

De

În ciuda reclamațiilor (i)liberale, CNA nu a închis microfonul Carolina TV. Emisiunea ,,Fapte și vorbe”, nu a avut nicio abatere O reclamație ajunsă la Consiliul Național Audiovizualului după o ediție a emisiunii ,,Fapte și vorbe”, difuzată de televiziunea regională Carolina TV și realizată de Andrei Barbu, nu a avut rezultatul pe care, probabil, l-ar fi […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Video | Lipsă de civilizație la Alba Iulia: Geamuri sparte și crăpate în mai multe stații de autobuz din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

17 septembrie 2026

De

Lipsă de civilizație la Alba Iulia: Geamuri sparte și crăpate în mai multe stații de autobuz Mai multe stații de autobuz din Alba Iulia se află într-o situație asemănătoare: geamurile au fost sparte, crăpate și arată ca după „război”. Zilnic, locuitorii din oraș care folosesc transportul public sunt nevoiți să aștepte autobuzele în aceste stații, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Transportul județean pe trei rute dinspre Alba Iulia ,,va da gaură” în bugetul călătorilor, după majorarea tarifelor

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

17 septembrie 2026

De

Transportul județean pe trei rute dinspre Alba Iulia ,,va da gaură” în bugetul călătorilor, după majorarea tarifelor Operatorul de transport de călători care „operează” pe rutele Alba Iulia – Coșlariu – Blaj, Alba Iulia – Meteș – Zlatna și Alba Iulia – Blandiana – Acmariu și retur intenționează să „ajusteze” prețurile biletelor și abonamentelor. Tarifele […]

Citește mai mult