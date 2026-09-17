Urși semnalați în localitatea Valea Bistrii, Câmpeni și la Căpâlna, Săsciori: Mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Urși semnalați în localitatea Valea Bistrii, Câmpeni și la Căpâlna, Săsciori: Mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența a doi urși a fost semnalată joi noaptea, în jurul orei 23.00, în localitatea Valea Bistrii, Câmpeni și la Căpâlna, Săsciori. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă.
În localitatea Valea Bistrii a fost semnalată prezența unui urs. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
Un alt urs semnalat în satul Căpâlna ( comuna Săsciori). La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau
chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
Intervențiile sunt în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate.
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