În ciuda reclamațiilor (i)liberale, CNA nu a închis microfonul Carolina TV. Emisiunea ,,Fapte și vorbe”, nu a avut nicio abatere
În ciuda reclamațiilor (i)liberale, CNA nu a închis microfonul Carolina TV. Emisiunea ,,Fapte și vorbe”, nu a avut nicio abatere
O reclamație ajunsă la Consiliul Național Audiovizualului după o ediție a emisiunii ,,Fapte și vorbe”, difuzată de televiziunea regională Carolina TV și realizată de Andrei Barbu, nu a avut rezultatul pe care, probabil, l-ar fi dorit cei care au considerat că televiziunea a încălcat normele audiovizualului.
În urma sesizării referitoare la emisiunea în care a fost invitat directorul STP Alba Iulia, Stelian Nicola, CNA a consemnat că, în situația reclamată, ,,nu au fost abateri” și că postul a difuzat dreptul la replică. Situația este explicit consemnată în extrasul procesului verbal al ședințelor CNA din 8 și 9 septembrie 2026, publicat de instituție.
Reclamația a pornit de la ediția din 24 iulie a emisiunii ,,Fapte și vorbe”, în cadrul căreia invitat a fost directorul general al STP Alba Iulia, domnul Stelian Nicola. În urma emisiunii, persoane (i)liberale au reclamat la CNA o presupusă încălcare a normelor din audiovizual, deși potrivit poziției prezentate permanent de realizatorul emisiunii, Andrei Barbu, acesta și-a arătat, în mod repetat, disponibilitatea pentru acordarea unui drept la replică.
Libertatea presei, între statut și realitatea de zi cu zi din Alba Iulia
Statutul PNL, pe care mulți pnl-iști din Alba nu îl cunosc, deși își spun liberali, prevede printre altele că obiectivele partidului sunt „asigurarea dreptului la liberă exprimare și a libertății depline a presei”.
Principiul este esențial într-o societate democratică! Numai că libertatea presupune, inevitabil, și existența unor materiale jurnalistice care nu sunt pe placul celor despre care se vorbește. Cu alte cuvinte, nu toată presa din Alba Iulia ”linge” blidele Primăriei și ridică în slăvi ”mărețele realizări ale cârmaciului”.
În cazul de față, CNA-ul nu a identificat nicio abatere din partea televiziunii Carolina TV care le-a acordat dreptul la replică tuturor persoanelor vizate în emisiune, dar hăituirea efectivă a unor jurnaliști utilizând conturi false pe rețelele de socializare, ba chiar și instituții ale statului, este o practică (i)liberală, din păcate tot mai des întâlnită în Alba.
Între „Vorbe” și „Fapte” există, totuși, o pistă
Concluzia este una clară și evidentă: practica televiziunii regionale Carolina TV a respectat rigorile normelor audiovizualului, iar persoanele menționate în timpul emisiunii au beneficiat de toate premisele necesare exercitării dreptului la replică.
Rămâne însă întrebarea pe care și-o pun, tot mai des, cei care încearcă să prezinte adevărul în spațiul public local: care este corespondența dintre „Vorbele” și „Faptele” administrației liberale albaiuliene sau, mai exact, care este modalitatea de a „umple” hăul imens pe care îl regăsim în viața cotidiană a urbei noastre între ceea ce proclamă executivul local și faptele acestuia?
Rămâne la latitudinea cititorului să aprecieze cât de mult se regăsește liberalismul albaiulian în spiritul Statutului PNL. Poate că, în acest context, este edificator chiar articolul 5, litera c, din documentul amintit, care prevede: „asigurarea dreptului la liberă exprimare și a libertății depline a presei”.
Iar pentru acei (i)liberali albaiulieni care încă se întreabă cum ar putea fi umplut acel hău dintre „Vorbe” și „Fapte”, nu vom da noi vreo… pistă! Unele piste sunt mai ușor de recunoscut de cei care le cunosc deja, așa că vom lăsa cititorilor, dar mai ales celor vizați, plăcerea de a o identifica singuri.
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