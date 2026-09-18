Video știrea ta | Trotinetist teribilist, surprins în viteză pe pista de biciclete din Micești: A depășit cu mult limita legală

Trotinetist teribilist, surprins în viteză pe pista de biciclete din Micești: A depășit cu mult limita legală

Un tânăr a fost surprins circulând cu viteză pe pista de biciclete din Micești, pe sensul de mers spre Alba Iulia, recent.

Potrivit martorilor care au surprins momentul, tânărul s-ar fi deplasat cu o viteză considerabil mai mare decât cea admisă de lege, de aproximativ 60 de kilometri pe oră.

Reamintim că statutul legal al trotinetelor electrice în România este reglementat prin Codul Rutier și OUG nr. 195/2002. Aceste vehicule de mobilitate personală pot circula pe drumurile publice dacă respectă condițiile prevăzute de legislație, printre care și limita constructivă de viteză de 25 km/h, precum și normele privind siguranța în trafic, potrivit evomag.ro.

Astfel, în contextul în care accidentele în care sunt implicați utilizatorii de trotinete electrice reprezintă un risc tot mai prezent în trafic, comportamentul tânărului surprins în imagini pare să ignore regulile elementare de siguranță.

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