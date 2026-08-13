FOTO: Volei Alba Blaj, staff complet pentru stagiunea 2026/2027, reunirea – luni, 17 august 2026 | Nume noi, Valerio Povia, Dan Ferencz și Chiara Pozzi
Vicecampioana Volei Alba Blaj, staff complet pentru stagiunea 2026/2027, reunirea – luni, 17 august 2026 | Nume noi, Valerio Povia, Dan Ferencz și Chiara Pozzi
Volei Alba Blaj, vicecampioana României, și-a definitivat staff-ul pentru stagiunea 2026/2027, antrenamentele urmând a debuta luni, 17 august 2026.
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La nivelul băncii tehnice, au rămas spaniolul Guillermo Naranjo Hernández (49 de ani, de un sezon și jumătate la echipa din „Mica Romă”, selecționerul reprezentativei României) – antrenor principal, italianul Marco Chiodini (33 de ani, al treilea campionat la Blaj) – antrenor secund (și statistician la echipa națională) și Petru Ban (38 ani, cel mai vechi component al staff-ului) – kinetoterapeut (la club și reprezentativa tricoloră).
Numele noi sunt Valerio Povia, Dan Ferencz și Chiara Pozzi. Antrenorul italian Valerio Povia (33 ani) este noul preparator fizic, înlocuindu-l pe conaționalul Matteo Angiolini,. Vine de la Futura Volley Giovani Busto Arsizio (Italia), după ce în prealabil a mai activat, tot în țara natală, la Volley Team Castellanza și FoCoL Legnano. Este deja familiarizat cu Blajul și cu metodele de lucru ale antrenorului principal Guillermo Naranjo Hernández, devenind, în luna mai 2026, preparatorul fizic al echipei naționale a României
A doua poziție de antrenor secund va fi ocupată de Dan-Alexandru Ferencz (26 ani), absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (promoția 2022). A fost voleibalist la CSȘ Toplița și a făcut parte din lotul național al României Under 21, substituindu-l pe Mihai Bulbuc, la Blaj.
Fizioterapeutul Chiara Pozzi (35 ani) este o fostă voleibalistă italiană, absolventă a Universității din Milano, specialitatea fizioterapie. Ea a activat deja în voleiul italian ca fizioterapeut la diverse echipe de juniori și de seniori, atât șa feminin, cât și la masculin.
foto Volei Alba Blaj
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