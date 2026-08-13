Sport

FOTO: Volei Alba Blaj, staff complet pentru stagiunea 2026/2027, reunirea – luni, 17 august 2026 | Nume noi, Valerio Povia, Dan Ferencz și Chiara Pozzi

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

De

Vicecampioana Volei Alba Blaj, staff complet pentru stagiunea 2026/2027, reunirea – luni, 17 august 2026 | Nume noi, Valerio Povia, Dan Ferencz și Chiara Pozzi

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, și-a definitivat staff-ul pentru stagiunea 2026/2027, antrenamentele urmând a debuta luni, 17 august 2026.

Citește și: România, reprezentativa de volei feminin, în pregătiri pentru Europene, la Blaj | În lotul „tricolor”, Grama și Vereș (Volei Alba Blaj)

La nivelul băncii tehnice, au rămas spaniolul Guillermo Naranjo Hernández (49 de ani, de un sezon și jumătate la echipa din „Mica Romă”, selecționerul reprezentativei României) – antrenor principal, italianul Marco Chiodini (33 de ani, al treilea campionat la Blaj) – antrenor secund (și statistician la echipa națională) și Petru Ban (38 ani, cel mai vechi component al staff-ului) – kinetoterapeut (la club și reprezentativa tricoloră).

Numele noi sunt Valerio Povia, Dan Ferencz și Chiara Pozzi. Antrenorul italian Valerio Povia (33 ani) este noul preparator fizic, înlocuindu-l pe conaționalul Matteo Angiolini,. Vine de la Futura Volley Giovani Busto Arsizio (Italia), după ce în prealabil a mai activat, tot în țara natală, la Volley Team Castellanza și FoCoL Legnano. Este deja familiarizat cu Blajul și cu metodele de lucru ale antrenorului principal Guillermo Naranjo Hernández, devenind, în luna mai 2026, preparatorul fizic al echipei naționale a României

A doua poziție de antrenor secund va fi ocupată de Dan-Alexandru Ferencz (26 ani), absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (promoția 2022). A fost voleibalist la CSȘ Toplița și a făcut parte din lotul național al României Under 21, substituindu-l pe Mihai Bulbuc, la Blaj.

Fizioterapeutul Chiara Pozzi (35 ani) este o fostă voleibalistă italiană, absolventă a Universității din Milano, specialitatea fizioterapie. Ea a activat deja în voleiul italian ca fizioterapeut la diverse echipe de juniori și de seniori, atât șa feminin, cât și la masculin.

foto Volei Alba Blaj

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Foto | Trei sportive de la CSM Unirea Alba Iulia, în lotul României la Europenele U20 de polo feminin din Portugalia: Amalia Novăcean, căpitan al reprezentativei tricolore

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

13 august 2026

De

Trei sportive de la CSM Unirea Alba Iulia, în lotul României la Europenele U20 de polo feminin din Portugalia: Amalia Novăcean, căpitan al reprezentativei tricolore Trei sportive legitimate la secția de polo pe apă a clubului CSM Unirea Alba Iulia au făcut parte din lotul național al României pentru Campionatul European U20, care a avut […]

Citește mai mult

Sport

Video | CIL Blaj – Progresul Spartac în play-off-ul Cupei României la fotbal

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

13 august 2026

De

CIL Blaj – Progresul Spartac în play-off-ul Cupei României la fotbal Casa Fotbalului a găzduit joi, 13 august 2026, tragerea la sorți care a stabilit meciurile din play-off-ul Cupei României Betano, ediția 2026-2027. Este ultima rundă înaintea fazei grupelor, iar în urne s-au aflat 32 de formații, dintre care opt provin din SuperLiga României. CIL […]

Citește mai mult

Sport

Elevul și-a învins mentorul: Daniel Tătar a eliminat cu CIL-ul Sănătatea Cluj, o specialistă a Cupei României, cu Vasile Miriuță la timonă / „De mult nu a mai fost atâta energie în jurul unui meci al Blajului”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 ore

în

13 august 2026

De

Elevul și-a învins mentorul: Daniel Tătar a eliminat cu CIL-ul Sănătatea Cluj, o specialistă a Cupei României, cu Vasile Miriuță la timonă / „De mult nu a mai fost atâta energie în jurul unui meci al Blajului” CIL Blaj a reușit, miercuri, 12 august 2026, o performanță istorică, ajungând în play-off-ul Cupei României la fotbal, […]

Citește mai mult