Incendiu de vegetație uscată la Răhău: Intervin pompierii din Sebeș cu o autospecială

Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe o suprafață de 600 mp de vegetație uscată în localitatea Răhău.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în loc. Rahau.

Incendiul se manifestă pe aproximativ 600mp.

Forțe alocate: 1 autospeciala de stingere cu apă și spumă și SVSU Sebeș.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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