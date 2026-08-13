Ilie Bolojan pune presiune pe prefecți pentru finalizarea la timp a proiectelor din PNRR: ,,În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe”
Ilie Bolojan pune presiune pe prefecți pentru finalizarea la timp a proiectelor din PNRR: ,,În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe”
Premierul interimar Ilie Bolojan a avut, joi, 13 august 2026 o discuție cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale responsabili de recepția proiectelor de investiții finanțate prin PNRR.
Ilie Bolojan a subliniat că recepționarea proiectelor finalizate în următoarele două săptămâni este esențială pentru ca România să nu piardă fondurile europene aferente acestora. Potrivit premierului interimar, aproximativ 4.500 de proiecte nu au fost încă recepționate, iar acesta a făcut apel la autorități să finalizeze procedurile pentru toate investițiile care sunt deja încheiate.
Bolojan: Trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanţate prin PNRR
„Am avut în această dimineaţă, împreună cu miniştrii de resort, o teleconferinţă cu prefecţii şi reprezentanţii serviciilor guvernamentale din ţară responsabili de recepţia proiectelor de investiţii. În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanţate prin PNRR şi să ne asigurăm că acestea sunt recepţionate la timp”, a scris, pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan.
Potrivit acestuia, sunt peste 15.000 de proiecte în toată ţara, o bună parte dintre acestea fiind derulate prin Ministerul Educaţiei, în vederea dotării şcolilor, iar celelalte, în principal, prin Ministerul Dezvoltării şi prin intermediul primăriilor, scrie news.ro.
„Sunt investiţii în şcoli, dispensare, anveloparea blocurilor şi alte investiţii locale. Mai sunt încă nerecepţionate aproximativ 4.500 de proiecte. Recepţionarea lor înseamnă atât finalizarea lucrărilor, cât şi notarea în cartea funciară şi încărcarea, în platforma electronică pusă la dispoziţia autorităţilor locale, a documentelor finale care atestă încheierea finanţării”, a mai transmis Bolojan.
Premierul interimar a explicat că lucrările recepţionate până la finalul lunii august vor avea finanţarea asigurată din PNRR.
„Pentru lucrările care nu vor fi finalizate la timp, România va suporta penalizări, prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene. Le-am cerut prefecţilor şi reprezentanţilor celorlalte instituţii din teritoriu să se mobilizeze, astfel încât toate lucrările finalizate să fie recepţionate în termen”, a mai declarat premierul interimar.
Potrivit acestuia, fondurile europene şi cele din bugetul de stat au finanţat, în aceşti ani, lucrări importante, de la autostrăzi şi electrificarea căii ferate până la construcţia de spitale, anveloparea blocurilor, amenajarea de spaţii verzi şi alte investiţii locale.
„Finalizarea şi recepţia proiectelor finanţate prin PNRR reprezintă o prioritate în următoarele două săptămâni”, a avertizat Bolojan.
PNRR are termen de finalizare 31 august.
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