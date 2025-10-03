FOTO: Volei Alba Blaj – Corona Brașov 3-1, în primul meci amical din „Alba Blaj” Arena

Volei Alba Blaj a învins Corona Brașov 3-1, în primul meci amical din „Alba Blaj” Arena

Volei Alba Blaj a învins Corona Brașov, scor 3-1 (25-19, 25-23, 25-18, 23-25), în primul dintre cele două jocuri de verificare programate în „Alba Blaj” Arena.

Echipele au convenit să se joace 4 seturi, indiferent de rezultatul înregistrat, astfel că Blajul s-a impus în primele 3 și a cedat ultimul parțial. La gazde nu au intrat Ioan, Krenicky, Vizitiu și Martinez (nu a ajuns încă în România). Al doilea meci test este sâmbătă, la ora 14.00.

Sunt meciuri amicale care substituie Cupa Blajului, un turneu de pregătire la care și-a anunțat inițial prezența și CSM București (care însă a renunțat să participe). În consecință, echipa din „Mica Romă” va avea același oponent în ultimele repetiții înaintea debutului sezonului oficial, asta după ce a fost prezentă săptămâna trecută la un turneu internațional la Budapesta. Sâmbătă, 11 octombrie, în „Alba Blaj” Arena este Supercupa României la feminin, între Volei Alba Blaj – CSO Voluntari. Programul respectivei zile a suferit modificări, întrucât FIVB a interzis disputarea oricărui meci oficial la volei masculin înainte de 20 octombrie (pentru protejarea jucătorilor care au participat la Campionatele Mondiale din Filipine), Astfel, Supercupa României la masculin, Dinamo – Corona Brașov, a fost amânată pentru o data ce va fi anunțată ulterior, la fel fiind amânat și startul Diviziei A1, dar cu câteva zile.

Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj

