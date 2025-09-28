Rămâi conectat

FOTO | Victorie pentru Volei Alba Blaj în finalul turneului de la Budapesta: Din nou meci cu 5 seturi

Victorie pentru Volei Alba Blaj în finalul turneului de la Budapesta

Campioana României la volei feminin, Volei Alba Blaj, a încheiat cu o victorie participarea la turneul de la Budapesta. 

Volei Alba Blaj a dispus de Vasas Óbuda Budapesta cu 3-2.

A fost, așadar o nouă partidă cu 5 seturi, soldată de această dată cu succesul grupării din „Mica Romă”.

Citește și: În turneul de la Budapesta, Volei Alba Blaj a pierdut și al doilea meci, 2-3 cu Thiras Santorini

Scorul pe seturi a fost 16-25, 25-17, 25-22, 21-25, 15-13.

Rezultatele anterioare obţinute de campioana României: 2-3 cu Dresdner SC și 2-3 cu AO Thiras Santorini.

Săptămâna viitoare va avea loc „Cupa Blajului”.

Este vorba de un turneu de pregătire organizat în Alba Blaj Arena, în perioada 2-4 octombrie 2025, la care vor mai participa CSM București și Corona Brașov.

Volei Alba Blaj pregăteşte debutul în noul sezon, prevăzut în 11 octombrie 2025, când va disputa Supercupa României, cu CSO Voluntari, pe teren propriu.

foto: Vasas Óbuda Budapesta

