FOTO | Victorie pentru Volei Alba Blaj în finalul turneului de la Budapesta: Din nou meci cu 5 seturi
Victorie pentru Volei Alba Blaj în finalul turneului de la Budapesta
Campioana României la volei feminin, Volei Alba Blaj, a încheiat cu o victorie participarea la turneul de la Budapesta.
Volei Alba Blaj a dispus de Vasas Óbuda Budapesta cu 3-2.
A fost, așadar o nouă partidă cu 5 seturi, soldată de această dată cu succesul grupării din „Mica Romă”.
Citește și: În turneul de la Budapesta, Volei Alba Blaj a pierdut și al doilea meci, 2-3 cu Thiras Santorini
Scorul pe seturi a fost 16-25, 25-17, 25-22, 21-25, 15-13.
Rezultatele anterioare obţinute de campioana României: 2-3 cu Dresdner SC și 2-3 cu AO Thiras Santorini.
Săptămâna viitoare va avea loc „Cupa Blajului”.
Este vorba de un turneu de pregătire organizat în Alba Blaj Arena, în perioada 2-4 octombrie 2025, la care vor mai participa CSM București și Corona Brașov.
Volei Alba Blaj pregăteşte debutul în noul sezon, prevăzut în 11 octombrie 2025, când va disputa Supercupa României, cu CSO Voluntari, pe teren propriu.
foto: Vasas Óbuda Budapesta
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | Moment istoric: România ia primul AUR la 8+1 mixt la Mondialele de Canotaj
Moment istoric: România ia primul AUR la 8+1 mixt la Mondialele de Canotaj Echipajul de 8+1 mixt al Românei a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj 2025 de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de duminic[, 28 septembrie 2025, de la un capăt la altul. Citește și: FOTO | Medalie de […]
FOTO: Hidro Mecanica Șugag, înfrângere și în duelul suferinței de la Hațeg! Antrenorul Ionuț Neag, în teren, din pricina crizei de efectiv
Hidro Mecanica Șugag, înfrângere și în duelul suferinței de la Hațeg, din Seria 7 a Ligii 3! Antrenorul Ionuț Neag, în teren, din pricina crizei de efectiv Nou-promovata Hidro Mecanica Șugag rămâne fără victorie și după a șasea etapă în eșalonul terț. Gruparea de pe Valea Sebeșului a pierdut, scor 1-2 (0-1), duelul suferinței de […]
În turneul de la Budapesta, Volei Alba Blaj a pierdut și al doilea meci, 2-3 cu Thiras Santorini
În turneul amical de volei feminin de la Budapesta, Volei Alba Blaj a pierdut și al doilea meci, 2-3 cu Thiras Santorini Volei Alba Blaj, campioana României, a suferit două înfrângeri cu același scor, 2-3, în turneul internațional de pregătire de la Budapesta. Citește și: Volei Alba Blaj, înfrângere la Budapesta, scor 2-3 cu Dresdner SC, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Un asistent matrimonial bazat pe AI va fi lansat de Facebook: Utilizatorii vor putea discuta cu chatbot-ul folosind limbajul natural
Asistent matrimonial bazat pe AI, lansat de Facebook Meta a comunicat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent...
Codul rutier 2025 | Alcoolemia permisă în România: Care este limita legală și când poți ajunge la închisoare
Alcoolemia permisă în România: Cât e permis și când poți ajunge la închisoare În România, legislația rutieră privind consumul de...
Știrea Zilei
O familie de tineri medici veterinari s-au mutat din Timișoara în Apuseni și au deschis un cabinet veterinar, care poate deservi întreaga zonă
O familie de tineri medici veterinari s-au mutat din Timișoara în Apuseni și au deschis un cabinet veterinar, care poate...
VIDEO | „Drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie”, într-o comună din Alba: Mărturii vii ale unei Românii arhaice și peisaje spectaculoase pe culmile Trascăului
„Drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie”, într-o comună din Alba: Mărturii vii ale unei Românii arhaice și peisaje...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Persoane rănite în accidente rutiere au nevoie urgentă de sânge din această grupă rară”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Persoane rănite în accidente rutiere au nevoie urgentă de sânge...
FOTO | Un nou punct de alimentație publică ar urma să fie amenajat în Cetatea Alba Carolina: Va lua locul unei construcții anexă degradate
Un nou punct de alimentație publică ar urma să fie amenajat în Cetatea Alba Carolina: Va lua locul unei construcții...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial
28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial Anual,...
28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la Viena, susținea egalitatea națională cu toate popoarele din imperiu
28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la...