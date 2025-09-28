FOTO | Victorie pentru Volei Alba Blaj în finalul turneului de la Budapesta: Din nou meci cu 5 seturi

Scorul pe seturi a fost 16-25, 25-17, 25-22, 21-25, 15-13.

Rezultatele anterioare obţinute de campioana României: 2-3 cu Dresdner SC și 2-3 cu AO Thiras Santorini.

Săptămâna viitoare va avea loc „Cupa Blajului”.

Este vorba de un turneu de pregătire organizat în Alba Blaj Arena, în perioada 2-4 octombrie 2025, la care vor mai participa CSM București și Corona Brașov.

Volei Alba Blaj pregăteşte debutul în noul sezon, prevăzut în 11 octombrie 2025, când va disputa Supercupa României, cu CSO Voluntari, pe teren propriu.

foto: Vasas Óbuda Budapesta