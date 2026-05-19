Curier Județean

Bărbat din Câmpeni, REȚINUT pentru FURT calificat: A sustras telefonul colegului de salon, în timp ce era internat la Spitalul orășenesc Câmpeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

Bărbat din Câmpeni, REȚINUT pentru FURT calificat: A sustras telefonul colegului de salon, în timp ce era internat la Spitalul orășenesc Câmpeni

Un bărbat din Câmpeni a fost reținut pentru furt calificat după ce a sustras telefonul colegului de salon, în timp ce era internat la Spitalul orășenesc Câmpeni.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 mai 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din orașul Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în noaptea de 17/18 mai 2026, în timp ce se afla internat la Spitalul Orășenesc Câmpeni, i-ar fi sustras unui bărbat, în vârstă de 55 de ani, din localitatea Sohodol, cu care se afla în salon, telefonul mobil, după care ar fi părăsit spitalul.

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

23 mai 2026 | Expoziții, ateliere, demonstrații istorice, spectacole, concerte și proiecție de film la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican, la „Noaptea Muzeelor”. PROGRAM

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

în

19 mai 2026

De

Expoziții, ateliere, demonstrații istorice, spectacole, concerte și proiecție de film la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican, la „Noaptea Muzeelor”. PROGRAM Începând cu ora 18.00, până după miezul nopții, sâmbătă, 23 mai 2026, accesul va fi gratuit la toate evenimentele pregătite cu ocazia Nopții Muzeelor 2026 la Palatul Principilor Transilvaniei, […]

Citește mai mult

Curier Județean

19 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 mai 2026

De

19 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează marți, 19 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

21 mai 2026 | Ziua Eroilor, marcată la Alba Iulia: Depuneri de coroane, serviciu religios, defilarea Gărzii de onoare, lansare de lampioane și recital de cântece patriotice

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 mai 2026

De

21 mai 2026 | Ziua Eroilor, marcată la Alba Iulia: Depuneri de coroane, serviciu religios, defilarea Gărzii de onoare, lansare de lampioane și recital de cântece patriotice Ziua Eroilor va fi marcată la Alba Iulia joi, 21 mai 2026, printr-o serie de manifestări dedicate celor care și-au jertfit viața pentru apărarea patriei. La ora 12.00, […]

Citește mai mult