Bărbat din Câmpeni, REȚINUT pentru FURT calificat: A sustras telefonul colegului de salon, în timp ce era internat la Spitalul orășenesc Câmpeni

Un bărbat din Câmpeni a fost reținut pentru furt calificat după ce a sustras telefonul colegului de salon, în timp ce era internat la Spitalul orășenesc Câmpeni.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 mai 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din orașul Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în noaptea de 17/18 mai 2026, în timp ce se afla internat la Spitalul Orășenesc Câmpeni, i-ar fi sustras unui bărbat, în vârstă de 55 de ani, din localitatea Sohodol, cu care se afla în salon, telefonul mobil, după care ar fi părăsit spitalul.

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

