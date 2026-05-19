Curier Județean

AVARIE la rețeaua de energie electrică din Alba Iulia: Sute de oameni de pe 15 străzi au rămas fără curent

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

AVARIE la rețeaua de energie electrică din Alba Iulia: Sute de oameni de pe 15 străzi au rămas fără curent

Cincisprezece străzi din Alba Iulia au rămas astăzi, 19 mai 2026, fără energie electrică în urma unei avarii. Problemele au fost semnalate în jurul orei 09:50, potrivit Distribuție Energie Electrică România. 

Mai exact, este vorba despre 13 străzi din Alba Iulia și 2 străzi din Micești. În acest moment nu este clar cât timp vor rămâne fără curent locuitorii din zonele afectate, Distribuție Energie Electrică România transmițând că ,,termenul de remediere este momentan indisponibil”.

Străzile care au rămas fără curent astăzi, 19 mai 2026, sunt:

  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEEA STEJARILOR
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: APOLLO
  •  Loc: ALBA IULIA, Cale: CALEA MOTILOR
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: INEU
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: MINIS
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: MODENA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: MONEASA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: NAZARETH ILLIT
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: NERA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: ROMA
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: SALAJ
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: VACANTEI
  •  Loc: ALBA IULIA, Strada: VENETIA
  •  Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: CAZARMA
  •  Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: VALEA POPII

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

23 mai 2026 | Expoziții, ateliere, demonstrații istorice, spectacole, concerte și proiecție de film la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican, la „Noaptea Muzeelor”. PROGRAM

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

în

19 mai 2026

De

Expoziții, ateliere, demonstrații istorice, spectacole, concerte și proiecție de film la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican, la „Noaptea Muzeelor”. PROGRAM Începând cu ora 18.00, până după miezul nopții, sâmbătă, 23 mai 2026, accesul va fi gratuit la toate evenimentele pregătite cu ocazia Nopții Muzeelor 2026 la Palatul Principilor Transilvaniei, […]

Citește mai mult

Curier Județean

19 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 mai 2026

De

19 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează marți, 19 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

21 mai 2026 | Ziua Eroilor, marcată la Alba Iulia: Depuneri de coroane, serviciu religios, defilarea Gărzii de onoare, lansare de lampioane și recital de cântece patriotice

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 mai 2026

De

21 mai 2026 | Ziua Eroilor, marcată la Alba Iulia: Depuneri de coroane, serviciu religios, defilarea Gărzii de onoare, lansare de lampioane și recital de cântece patriotice Ziua Eroilor va fi marcată la Alba Iulia joi, 21 mai 2026, printr-o serie de manifestări dedicate celor care și-au jertfit viața pentru apărarea patriei. La ora 12.00, […]

Citește mai mult