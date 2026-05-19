AVARIE la rețeaua de energie electrică din Alba Iulia: Sute de oameni de pe 15 străzi au rămas fără curent

Cincisprezece străzi din Alba Iulia au rămas astăzi, 19 mai 2026, fără energie electrică în urma unei avarii. Problemele au fost semnalate în jurul orei 09:50, potrivit Distribuție Energie Electrică România.

Mai exact, este vorba despre 13 străzi din Alba Iulia și 2 străzi din Micești. În acest moment nu este clar cât timp vor rămâne fără curent locuitorii din zonele afectate, Distribuție Energie Electrică România transmițând că ,,termenul de remediere este momentan indisponibil”.

Străzile care au rămas fără curent astăzi, 19 mai 2026, sunt:

Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEEA STEJARILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: APOLLO

Loc: ALBA IULIA, Cale: CALEA MOTILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: INEU

Loc: ALBA IULIA, Strada: MINIS

Loc: ALBA IULIA, Strada: MODENA

Loc: ALBA IULIA, Strada: MONEASA

Loc: ALBA IULIA, Strada: NAZARETH ILLIT

Loc: ALBA IULIA, Strada: NERA

Loc: ALBA IULIA, Strada: ROMA

Loc: ALBA IULIA, Strada: SALAJ

Loc: ALBA IULIA, Strada: VACANTEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: VENETIA

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: CAZARMA

Loc: ALBA IULIA, Sat: MICESTI, Strada: VALEA POPII

